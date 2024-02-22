"Не пропустили ни одного грузовика": поляки усилили блокировку границы, украинские водители выстроились в огромные очереди

Польские активисты заблокировали шесть направлений на границе с Украиной, в очереди стоят 2450 грузовиков. Самые большие очереди напротив КПП "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини".

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. "И наряду с очередью имеем существенное снижение количества пересечений границы грузовиками за последние дни. Особенно критично это ощущается на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". По "Шегиням" за вчера границу пересекли всего 60 грузовиков, а на "Ягодине" - 70 грузовиков пересекли границу на въезд в Украину, а в Польшу не пропустили ни одного", - отметил представитель ГНСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам Польши и Европейского Союза из-за протестов и блокирования группой поляков пунктов пропуска между Украиной и Польшей. Украинский президент предложил провести переговоры прямо на границе и раз и навсегда решить все недоразумения.

Отметим, одна из организаторов польских протестов на границе Украины оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателю протеста на пункте "Ягодин - Дорогуск" и политике Эдиту Озигалу.

Внимание на Озигалу и его бизнес обратил журналист Евгений Плинский. Он выяснил, что организатор протестов, как и ее коллега Рафал Меклер, занимается бизнесом в сфере автомобильных перевозок.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 20 февраля польские митингующие блокируют не только проезд грузовиков. Теперь через границу Польши и Украины они не пропускают еще и автобусы и легковые автомобили.

На блокаду отреагировали в МИД Украины, отметили, что такие действия со стороны дружественной Польши не имеют оправдания и обратились к польскому правительству с важным призывом.

Между тем , генконсулка Польши во Львове назвала позором действия фермеров на границе и сравнила их действия с действиями российских оккупантов.

Напряжение между двумя государствами из-за блокирования поляками границы отразилось на отношении украинцев к народу Польши. Согласно опросам, процент украинцев, считающих Польшу дружественным государством, в последнее время снизился.