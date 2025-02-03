Ryanair готова снова летать в Украину: авиакомпания выдвинула единое условие

Крупнейший лоукостер Европы, ирландская авиакомпания Ryanair, разрабатывает планы по возобновлению полетов в Украину. Самолеты авиаперевозчика начнут опять осуществлять рейсы в Украину в течение двух месяцев после окончания войны с Россией.

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Об этом, как сообщает The Telegraph, генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил на фоне стремления президента США Дональда Трампа прекратить войну. По его словам, на возобновление полетов понадобится от 4 до 6 недель.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одним из дел, которое Трамп сможет осуществить, будет скорое разрешение вопроса о незаконном вторжении России в Украину", – сказал О'Лири.

В планы Ryanair входит открытие 24 маршрутов в и из Киева и Львова – по словам директора компании, технический персонал каждую неделю проверяет работоспособность инфраструктуры воздушных гаваней. Но чтобы соответствовать требованиям Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) потребуется официальное прекращение боевых действий.

"В конечном итоге потребуется некое прекращение огня, поскольку EASA никому не позволит летать туда, пока не получит определенной уверенности в том, что там не будут летать ракеты", – объяснил директор авиакомпании.

Ryanair заинтересована в возобновлении полетов в Украину. До начала полномасштабного военного вторжения РФ в феврале 2022 года, когда над всей территорией страны запретили полеты гражданской авиации, этот авиаперевозчик был вторым по величине в стране.

В Одессу и Херсон компания пока что летать не планирует, так как эти города существенно пострадали в результате российских атак. При этом Майкл О'Лири считает, что при президентстве Дональда Трампа давление на Boeing ослабится после того, как в 2024 году во время рейса Alaska Airlines вылетела дверная панель самолета.

"Я считаю, что администрация Байдена не помогла Boeing. Они политизировали весь вопрос с дверью Alaska Airlines. Я думаю, что администрация Трампа и тот, кого они назначат в Федеральное управление гражданской авиации, будут немного более благосклонны", – допустил авиаэксперт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Ryanair подписала меморандум с украинским правительством, согласно которому готова первой возобновить полеты в Крым после деоккупации полуострова, но для этого необходимо обеспечить безопасность авиасообщения. Но ожидается, что к развитию освобожденного от России полуострова зайдут и другие крупные международные компании.

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