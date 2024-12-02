План возобновления полетов в Украину уже готов: европейская авиакомпания назвала главное условие

Несмотря на то, что в Украине продолжается развязанная Россией полномасштабная война, латвийская авиакомпания AirBaltic уже разработала план возобновления полетов. Главной предпосылкой для этого открытие воздушного пространства.

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Об этом гендиректор компании Мартин Гаус рассказал Bloomberg. Он отметил, что национальный авиаперевозчик Латвии перенесет мощности по другим направлениям в Украину, как только это будет безопасно.

"Мы могли бы вылететь хоть сегодня вечером, если бы это было безопасно. Я даже полетел бы туда пустыми самолетами, если бы было понятно, что мы можем лететь назад и продать билеты, а билеты проданы", – сказал он.

Кроме того, в AirBaltic хотели бы оставлять некоторые свои самолеты в Украине на ночную остановку. Также перевозчик мог значительно сократить некоторые свои рейсы, если бы проложил их напрямую через воздушное пространство Украины из Латвии в южном направлении, например в Дубай или Грецию.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину AirBaltic ежедневно выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы: с 2019 года и до прекращения полетов 24 февраля 2022 из аэропортов "Борисполь" и "Львов" было перевезено более 300 тыс. пассажиров. Самолет латвийской компании последним покинул аэропорт Борисполь в феврале 2022 года перед закрытием воздушного пространства.

Гаус отметил, что открытие воздушного пространства и аэропортов предоставит AirBaltic дополнительный ключевой рынок, учитывая высокий спрос на поездки в Украину. В марте компания уже презентовала стратегический план по возобновлению деятельности на украинском рынке после открытия авиапространства для гражданских полетов, но такая позиция гендиректора AirBaltic в план не попала из-за неопределенности сроков открытия воздушного пространства Украины.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о желании другой европейской авиакомпании Ryanair возобновить полеты в Украину. Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заверила, что в прошлом году крупнейший европейский лоукостер подписал с украинскими властями меморандум о сотрудничестве по будущему Крыму и потому готов летать на полуостров после его деоккупации.

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