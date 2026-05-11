Не доллары: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,647 трлн грн. Что на 29,4 млрд грн больше, чем было в марте. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,073 трлн грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 573,8 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,39% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,56%.

От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 0,31% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0,03%.

В Украине ликвидируют государственный банк

Ранее же Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится 1 год – до 13 апреля 2027 года.

В процессе этого кредиторам банка (в т.ч. вкладчикам) будут возвращены их средства – в очередности, предусмотренной законодательством. Сделано это будет за счет денег, полученных в результате ликвидации и реализации имущества учреждения.

В самом же ФГВФЛ отметили: одним из оснований для решения ликвидировать "Мотор-Банк" стал отзыв его банковской лицензии. Что зафиксировано соответствующим решением НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, польская финтех-компания ZEN.COM стала полноправным владельцем неплатежеспособного "Первого Инвестиционного Банка" ("ПИН банк"). В связи с этим, с 18 апреля в банке прекращена временная администрация.

