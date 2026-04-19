В Украине ликвидируют государственный банк: вернут ли вкладчикам деньги

Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится 1 год – до 13 апреля 2027 года. В процессе этого кредиторам банка (в т.ч. вкладчикам) будут возвращены их средства – в очередности, предусмотренной законодательством. Сделано это будет за счет денег, полученных в результате ликвидации и реализации имущества учреждения.

Как сообщили в НБУ, инициатором ликвидации банка стал Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). При этом решение еще может быть обжаловано – в течение трех месяцев со дня его обнародования (с 13 апреля).

В самом же ФГВФЛ отметили: одним из оснований для решения ликвидировать "Мотор-Банк" стал отзыв его банковской лицензии. Что зафиксировано соответствующим решением НБУ.

При этом там напомнили: 3 апреля был подписан договор о передаче "Асвио Банку" части активов и обязательств "Мотор-Банка". В частности:

⁠все права и обязанности по вкладам физических лиц (в т.ч. "ФОПов");

обязательства перед отдельными кредиторами.

Напомним: "Мотор-Банк" был признан неплатежеспособным в феврале 2026 года. Причиной стало осуществление учреждением в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала.

Впрочем, отмечали в НБУ, вкладчикам банка ничего не грозит. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

В то же время, подчеркивали в Нацбанке, на стабильность банковской системы это решение не повлияет. Ведь на 1 февраля 2026 года его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, по состоянию на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,651 трлн грн. Что на 38,1 млрд грн больше, чем было в феврале. При этом лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,083 трлн грн. Т.е., в большинстве своем украинцы доверяют национальной валюте.

