Не доллары: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,515 трлн грн. Что на 23,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером же среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 998 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 517,4 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 октября 2025 года составила 3,1%, а в структуре суммы вкладов – 11,6%. Сумма их вкладов составила 176,1 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,93% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,12%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,6% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.

В целом большинство вкладов – 70,42% – являются депозитами до востребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,81%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы получить возмещение по своим вкладам, клиенты находящегося в процессе ликвидации "Банка Сич" должны актуализировать свои данные. Такое требование предусмотрено законодательством и распространяется на вкладчиков банков, со дня начала процедуры ликвидации которых прошло три года.

