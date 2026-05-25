НБУ выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. По плану, ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "К 35-летию Независимости Украины".

Войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом же, памятные монеты следует рассматривать как особую форму денежных знаков, в которых платежная функция является лишь базовым уровнем, тогда как основное значение раскрывается в культурной, исторической и нумизматической плоскостях. По сути, они выполняют роль материальных носителей коллективной памяти, фиксируя ключевые события, исторические даты, значимых персон и символические образы. Благодаря этому их восприятие выходит за рамки обычного денежного инструмента и смещается в сторону знакового – почти мемориального – объекта.

В производстве таких монет применяются как недрагоценные сплавы, включая медно-никелевые, так и благородные металлы – серебро и золото. Технология чеканки предполагает повышенные требования к качеству исполнения, где особое значение придаётся художественной концепции, детализации и визуальной гармонии изображения.

Ограниченные тиражи формируют эффект редкости, который напрямую влияет на интерес со стороны коллекционеров и инвесторов. В перспективе это позволяет памятным монетам существенно возрастать в ценности, превращая их из обычного платежного средства в объект культурного значения и одновременно в потенциально привлекательный инвестиционный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не будет менять внешний вид монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, по последним данным, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – а потому, в будущем, возможно, у этих монет появится новый дизайн.

