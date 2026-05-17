Украинцам рассказали, что будет с монетами 1 и 2 грн: к чему готовится НБУ

Нацбанк не будет менять внешний вид монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, по последним данным, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – а потому, в будущем, возможно, у этих монет появится новый дизайн.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил, что в 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет – поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи. Для этого, по его словам:

Была сформирована соответствующая рабочая группа.

Стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

В то же время, он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

НБУ ввел в оборот новые купюры

Вместе с тем, в Украине появились новые купюры номиналом 200 грн. От "старых" они отличаются наличием в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!".

Впрочем, на банкноты более ранних годов выпуска это не повлияло. Как и ранее, ими можно расплачиваться за товары и услуги. А потому специально обменивать деньги не нужно.

Как объяснили в НБУ, замена старых денег на новые будет происходить естественным путем. В связи с этим, подчеркивается, новые купюры обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами по всей территории Украины. При этом каких-либо ограничений по приему таких денег нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и получит название "30 лет Конституции Украины".

