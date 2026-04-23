НБУ продает особенные 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную монету в 100 грн. Она отчеканена из золота и называется "Херсонес Таврический". Цена монеты (на дату последней реализации) – 243 373 грн.

Видео дня

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают:

монета посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому;

продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук ;

; ныне на складе осталось 350 монет.

"В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове. Он играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.

в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!