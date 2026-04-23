НБУ продает особенные 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят
Нацбанк продает памятную монету в 100 грн. Она отчеканена из золота и называется "Херсонес Таврический". Цена монеты (на дату последней реализации) – 243 373 грн.
Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают:
- монета посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому;
- продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук;
- ныне на складе осталось 350 монет.
"В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове. Он играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.
Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:
- античные монеты Херсонеса;
- светильник.
Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:
- номинал;
- обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
- логотип Монетного двора Национального банка Украины;
- год чеканки монеты.
На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – с секторальным рифлением.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.
