Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: украинцам не придется проходить процедуру специального обмена. Ведь:

Сама замена денег будет происходить постепенно.

Одним из способов этого станут обычные расчеты, производимые гражданами.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Почему НБУ виводит гривни из обращения

Причиной же, по которой Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, является желание регулятора повысить качество наличности в обращении. А кроме того, оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Бумажные гривни прекратили считаться деньгами

Тем временем, со 2 марта гривневые банкноты сразу ряда номиналов перестали быть платежными средствами. Это значит, что:

Их нельзя использовать при наличных расчетах .

. Все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Как сообщили в НБУ, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".

