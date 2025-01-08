НБУ наказал главу Коминбанка и выявил многочисленные нарушения: это тот банк, который предоставил кредит на подсанкционный "Юнигран"

НБУ из-за существенных недостатков в деятельности Коминбанка дал два месяца для увольнения председателя правления Татьяны Путинцевой. Именно этот банк дал кредит на подсанкционный актив "Юнигран", который фактически был украден у Украины.

Видео дня

Об этом говорится в решении Комитета НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры. Как пишет издание Инсайдер, которое ознакомилось с решением, в документе указано, что основаниями для рассмотрения Путинцевой на ключевой должности Коминбанка стали несколько причин:

Первая и главная из них – выявленные НБУ существенные нарушения и недостатки в деятельности Банка в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Наличие признаков ненадлежащей системы управления рисками, фактов многократного, в больших объемах проведения финансовых операций, по которым есть подозрения в использовании Банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

НБУ было установлено предоставление Коминбанком недостоверной информации по запросам регулятора.

В ходе проведения проверки на неоднократные запросы инспекционной группы Банк не предоставил документального подтверждения относительно задекларированного содержания/сути проведенных переводов/платежных операций с использованием сервиса "Безопасное соглашение", а именно осуществления расчетов между физическими лицами за товары/работы/услуги, несмотря на то, что услуга "Безопасная сделка" является собственной разработкой Коминбанка и, соответственно, он должен обладать информацией о ее сути.

Банк не предоставил документального подтверждения относительно задекларированного содержания/сути проведенных переводов/платежных операций с использованием сервиса "Безопасное соглашение", а именно осуществления расчетов между физическими лицами за товары/работы/услуги, несмотря на то, что услуга "Безопасная сделка" является собственной разработкой Коминбанка и, соответственно, он должен обладать информацией о ее сути. 28 марта 2022 года АО "Коминбанк" осуществило выдачу Татьяне Путинцевой наличности в сумме 204 000 грн с ее карточного счета вопреки имеющимся тогда ограничениям на снятие наличных со счета клиента в объеме до 100 000 грн в день. Кроме того, нарушила требования Закона о банках, не включив в перечень связанных с ней лиц сестру, которой тоже выдавали наличные деньги сверх установленного лимита.

Также Коминбанк не обеспечил определение связанными с Банком лицами 6 юрлиц, в которых владельцем существенного участия является Путинцев Александр Николаевич – муж Председателя Правления.

Члены Комитета НБУ также отметили, что Путинцева не видит репутационного риска для Банка в назначении на должность Директора по корпоративному бизнесу Федорущенко Б.В., несмотря на то, что информация о его осуждении находится в открытых источниках.

Ранее стало известно, что НБУ признал Евгения Казьмина владельцем существенного участия Коминбанка. Сейчас банк официально принадлежит гражданину Британии Стефану Полу Пинтеру. НБУ уже неоднократно штрафовал этот банк. В частности, банк наказали за ненадлежащее исполнение обязанности применять в своей деятельности рискориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами, в порядке, определенном внутренними документами банка по НВК/ФТ.

Именно Коминбанк выдал кредит на санкционный актив "Юнигран", который фактически был украден. Комплекс по производству плитки на Житомирщине стал залогом для кредитов фирмы "Нотел", связанной с Владимиром Осиповым. Владелец "Нотела" – директор одной из других фирм Осипова, а в приложении, показывающем, как подписано лицо в телефонных книгах, обозначен как водитель Осипова.

Ранее стало известно, что экс-депутат из Броваров, бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов получили спецразрешения на добычу ископаемых по сомнительным процедурам. Дельцы, вероятно, разработали совместный план с подсанкционным бизнесменом Игорем Наумцем, основным бенефициаром "Юнигран". Целью был перевод его активов на вновь созданные компании, а также "разделение" долей в бизнесе 50 на 50.

OBOZ.UA уже неоднократно писал о схемах Наумца. А именно о том, как: