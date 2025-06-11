НБУ массово продает специальные 10 грн: как выглядят. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) проводит 11 июня продажу сразу ряда упакованных в ролики памятных оборотных монет номиналом 10 грн. Цена роликов колеблется от 423 до 560 грн. При этом каждый покупатель может приобрести не более 1 комплекта монет.

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Об этом сообщили в самом НБУ. По его информации:

4 монеты продаются в роликах на 25 штук.

1 монета – в ролике на 40 штук.

Все монеты посвящены военной тематике.

У всех монет одинаковый аверс (лицевая) сторона.

На нем размещен малый Государственный Герб Украины. Также – в обрамлении древнерусского орнамента – надпись "Украина" и номинал. На фоне орнамента – год чеканки монеты и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Какие 10 грн продает НБУ

Антоновский мост.

Монета посвящена наиболее упоминавшемуся во время войны мосту в Украине – одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области. Мост, отмечается, является стратегически важным объекту для региона и страны в целом.

На реверсе (обратной стороне) монеты размещено стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего лета. А кроме того:

Транспортные развязки на обоих концах моста.

Надпись "Антоновский мост".

Цена ролика – 423 грн. В ролике 25 монет.

Медицинские силы Вооруженных сил Украины.

"Посвящено самоотверженной работе военных медиков, обеспечивающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий. Медицинские силы ВСУ ... внедряют новые методы лечения и диагностики, сотрудничают с лучшими медицинскими центрами мира и проводят медико-психологическую реабилитацию военнослужащих", – говорится в описании монеты.

На реверсе монеты рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой – "британский" геральдический щит. Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая пернач. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа.

Цена ролика – 438 грн. В ролике 25 монет.

Государственная специальная служба транспорта.

Монета посвящена Госспецтрансслужбе – военному формированию, обеспечивающему устойчивость транспортной системы страны в мирное время и в особый период. Как отмечается в описании монеты, задача военнослужащих Госспецтрансслужбы – "не только бесперебойная работа транспорта в тылу, но и разминирование деоккупированных территорий, строительство фортификаций, охрана критической инфраструктуры и ее восстановление".

На реверсе монеты размещен ряд надписей. В частности:

Государственная специальная служба транспорта.

Несломные духом восстановят Украину!

"В центре композиции рельефно изображена эмблема Госспецтрансслужбы. Центральным элементом эмблемы является трезуб, под которым расположено крылатое колесо Меркурия, ранее использовавшееся как эмблема Министерства путей Украинской Народной Республики. На заднем плане схематично изображен мост, символизирующий основную деятельность Госспецтрансслужбы – строительство и восстановление объектов критической и транспортной инфраструктуры", – рассказали в НБУ.

Цена ролика – 438 грн. В ролике 25 монет.

Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

"Посвящено отдельному роду сил Вооруженных Сил Украины. На который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны", – говорится в описании монеты.

На ее реверсе изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, слева от которых – логотип Сил территориальной обороны ВСУ. По кругу монеты надписи:

Готовы к сопротивлению.

Силы территориальной обороны ВСУ.

Цена ролика – 560 грн. В ролике 40 монет.

Национальная гвардия Украины.

Монета посвящена военному формировании, которое объединяет боевые и правоохранительные функции и входит в систему Министерства внутренних дел в Украины. Она, подчеркивается, "чтит вклад нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины".

На реверсе монеты размещен ряд надписей. В частности:

Честь, мужество, закон.

Национальная гвардия Украины.

"Главным элементом композиции есть изображение беретного знака Национальной гвардии Украины, основой которого является прямой равносторонний крест с расхожими концами. В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный Герб Украины. На заднем плане монеты расположен символический щит, являющийся воплощением защиты и безопасности", – рассказали в НБУ.

Цена ролика – 459 грн. В ролике 25 монет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ намерены прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги".

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