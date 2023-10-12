НБУ изменил курс: сколько украинцы заплатят за наличный доллар 12 октября

В Украине 12 октября снизился официальный курс доллара – на 6 коп., до 36,44 грн/долл. При этом в банках наличный доллар продают по вчерашней цене – 37,5/38,2 грн (покупка/продажа).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) и профильного портала "Минфин". Следует отметить, что за неделю, с прошлого четверга, наличный доллар в банках в продаже подешевел на 20 копеек в покупке, но в продаже курс не изменился.

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Стоимость наличной валюты традиционно заметно различается в разных банках. Так, дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары продает государственный ПриватБанк (по 37,75 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38,5 грн).

Покупает наличные баксы по самой низкой цене ОТП Банк (37 грн). Выгоднее всего продавать валюту 12 октября в ПУМБ (37,8 грн за долл.).

Фактический курс доллара в каждом банке может несколько отличаться от заявленного из-за комиссий. Чтобы узнать точную стоимость валюты, лучше обратиться непосредственно в банк и выяснить все детали.

В НБУ уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

Как сообщал Oboz.UA, МВФ рассчитал курс доллара в Украине на 5 лет вперед. При этом прогнозы еще могут кардинально измениться.

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