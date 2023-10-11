МВФ рассчитал курс доллара в Украине на 5 лет вперед: опубликован новый прогноз

Курс доллара в Украине начнет повышаться уже в конце 2023-го, однако по итогам года средний показатель не превысит 38 грн/долл. Зато уже в следующем году гривня может существеннее просесть к американской валюте – более чем до 40 грн/долл.

Такие прогнозы представили аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в экономическом прогнозе World Economic Outlook. Так, по их подсчетам, среднегодовой курс гривны к доллару в ближайшие пять лет (плюс в нынешнем году) составит:

2023 год – 37,5 грн/долл.;

2024-й – 41,4 грн/долл.;

2025-й – 46 грн/долл.;

2026-й 48,9 грн/долл.

2027 год – 51,3 грн/долл.;

2028-й – 53,9 грн/долл.

Следует понимать, что прогнозы еще могут кардинально измениться. К примеру, еще в апреле этого года МВФ был уверен, что курс доллара в Украине к концу 2023 года может достичь 40,7 грн/долл., а не 37,5 грн/долл., как считают сейчас. Позже этот прогноз пересмотрели.

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То же касается курсовых показателей, которые заложены в госбюджет. На 2023-й год там прописано 42,2 грн/долл. А по состоянию на 11 октября официальный курс доллара составляет 36,5 грн/долл., наличный в банках – в среднем 37,5/38,2 грн за доллар.

Что еще прогнозирует МВФ для Украины

В отчете Фонда содержатся предположения не только касательно курса валют. Так, МВФ рассчитывает на рост ВВП Украины по итогам 2023 года. В этому году повышение ожидается на 2%, а в 2024-м – уже на 3,2%. Напомним, экономика Украины в 2022 году обвалилась на 29,1%.

Инфляция в Украине ожидается на уровне 17,7% по итогам 2023 года. В 2024 году, по расчетам МВФ, рост потребительских цен замедлится до 13%. Но и этот прогноз не выглядит убедительно.

Ведь уже по итогам сентября-2023 годовая инфляция в Украине составила 7,1% и вышла на минимум с января-2021. Для сравнения, в Польше, где не ведутся боевые действия годовой рост цен по состоянию на сентябрь составил 8,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам специалистов, Украина должна пройти три этапа восстановления. Первый этап уже начался и продлится до 2025 года. Это период финансирования острых социально-экономических проблем.

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