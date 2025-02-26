Названы банки, которые активно занимают деньги украинцам и сворачивают финансирование

Общий объем кредитования населения украинскими банками по итогам 2024 года вырос на 39,6% (на 63 млрд грн) и составил на 1 января 2025 года 222,4 млрд грн (кредиты + задолженность клиентов). На первом месте оказался ПриватБанк.

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Об этом свидетельствует официальная статистика Национального банка. Крупнейшим кредитором оставался государственный Приватбанк с кредитным портфелем 79,8 млрд грн (рост на 32,8%), а пятерка банков с наибольшим приростом финансирования людей состояла из следующих структур:

Приватбанк – увеличение на 19,7 млрд грн (на 32,8%), до 79,8 млрд грн; Универсалбанк (monobank) – на 12,9 млрд грн (на 46,6%), до 40,9 млрд грн; А – Банк – на 7 млрд грн (на 88,6%), до 14,9 млрд грн; ПУМБ - на 6,5 млрд грн (на 66,3%), до 16,3 млрд грн; Сбербанк – на 6,1 млрд грн (на 40,7%), до 21,1 млрд грн.

ТОП-10 самых крупных кредиторов украинцев в прошлом году не изменился по составу, только два банка поменялись местами в этом рейтинге. А – Банк поднялся с 6-й строчки на 5-ю благодаря увеличению портфеля сразу на 88,6%, а Сэнс Банк нарастил темп кредитования всего на 11,5%, поэтому спустился соответственно с пятого месяца на шестой.

По итогам 2024 года в общей сложности 34 банка зафиксировали увеличение кредитования населения и у 22 банков произошло уменьшение портфелей. Больше всего у такой пятерки:

Кредобанк – на 1,1 млрд грн (на 38,8%), до 1,7 млрд грн; Правэкс Банк – на 167,6 млн грн (на 17,2%), до 804,9 млн грн; Коминбанк - на 62,7 млн грн (на 47,8%), до 68,6 млн грн; Банк "Львов" - на 60,3 млн грн (на 29,7%) до 142,3 млн грн; ПроКредит Банк - на 49,1 млн грн (на 23,8%), до 156,8 млн грн.

Еще пять банков как не кредитовали физлиц, так и не начали это делать в прошлом году, все банки с иностранным капиталом: Дойче Банк ДБУ, ИНГ Банк Украина, Кредыт Европа Банк, СЕБ Корпоративный банк и Украинский банк реконструкции и развития.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцу закрыли карточку из-за одного перевода. Он в суде обязал банк восстановить счет и заплатить 10 тысяч компенсации.

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