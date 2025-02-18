Украинцу закрыли карту из-за одного перевода: он в суде обязал банк восстановить счет и заплатить 10 тысяч компенсации

Орджоникидзевский районный суд Запорожья обязал Акцент-Банк восстановить счет клиента, который был закрыт из-за высокого риска деловых отношений. Кроме того, финансовое учреждение должно компенсировать клиенту 10 тысяч. грн, которые он потратил на правовую помощь.

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Об этом говорится в решении суда по делу №335/10067/24. Да, украинец еще в 2020-м стал клиентом банка. А в июле 2024-го ему через Telegram сообщили о расторжении договора и закрытии счетов вроде бы из-за неприемлемо высокого риска сотрудничества.

Причину расторжения договора банк не сообщил. Однако накануне с клиентом расторг договор другой банк ("Укргазбанк") тоже из-за неприемлемо высокого риска сотрудничества. На счету у Укргазбанка было 50 тыс. грн. Он попросил их перечислить на свою карту в Акцент-Банк. Платеж прошел с назначением "перерасчет средств в связи с закрытием счета из-за неприемлемого риска".

Акцент-банк после этого также решил закрыть счет этого клиента. Вероятно, банк принял во внимание именно тот факт, что с этим клиентом расторг договор Укргазбанк.

"5 июля 2024 года в банк поступил платеж на счет истца с соответствующим назначением, по которому банк и узнал информацию о разрыве отношений между истцом и ООО АБ "Укргазбанк", – говорится в решении суда. При этом судья объяснил: "сам лишь факт расторжения отношений между лицом и другим банком не является безусловным основанием для установления неприемлемого риска деловых отношений с истцом".

В результате суд решил признать незаконным и отменить решение о признании незаконным и отмене решения об отказе от поддержания деловых отношений, признании сделки недействительной. Кроме того, в решении предусмотрено взыскание с Акцент-Банка судебные расходы на профессиональную помощь в размере 10 000 грн.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева решил обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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