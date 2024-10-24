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Нацполиция купила люксовое авто за 2,7 млн грн с собственным "Старлинком" и премиальной акустикой: как выглядит

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
3,4 т.
Компания Свинарчука выиграла тендер Нацполиции на 2,69 млн грн

Национальная полиция Украины заказала через систему госзакупок автомобиль почти за 2,7 млн гривен. Участие в тендере приняла только одна компания, соответственно и победившая.

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Согласно данным из системы Prozorro, 26 сентября государственное учреждение "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" опубликовало тендер о покупке автомобиля Hyundai Staria за 2,7 млн грн. 4 октября был раскрыт победитель тендера – ООО "Хюндай Мотор Подолья" из Хмельницкого (единственный участник торгов).

Нацполиция купила авто за 2,7 млн. гривен.

Это должно быть полноприводный легковой автомобиль на основе минивэна Hyundai Staria в высокой комплектации Top. Гарантийный срок составит пять лет или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

У автомобиля будет расширенный пакет активной безопасности Hyundai Smart Sence и дополнительный пакет опций Nappa (отделка сидений кожей Nappa) в черном цвете "abyss black". Из деталей комплектации:

  • шторки;
  • фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира;
  • разные системы безопасности;
  • климат-контроль;
  • круиз-контроль;
  • камера заднего вида;
  • передний и задний парктроник;
  • система кругового обзора;
  • украшенный кожей руль с подогревом;
  • переключение передач под рулем;
  • многоцветная подсветка отделанного замшей салона;
  • электропривод дверей салона;
  • регулируемые сиденья водителя, переднего пассажира и среднего ряда;
  • премиальная акустика и прочее.
Как выглядит Hyundai Staria

Стоимость микроавтобуса в такой комплектации составляет 2,55 млн. грн., еще 24,9 тыс. грн. стоит пакет Nappa. Но авто будет также укомплектовано спецоборудованием:

  • сигнально-громкоязычным устройством;
  • четырьмя светодиодными фарами-стробоскопами;
  • системой спутниковой связи с интернет-связью Starlink на крыше.
Стоимость Hyundai Staria в самой высокой комплектации

Согласно данным Opendatabot, основателями "Хюндай Мотор Подолья" является Николай Павловский. ПАО "ЗНИКИФ "Богдан-капитал" и ПАО "ЗНИКИФ "Сова". Конечным бенефициаром фирмы является Николай Павловский и – через фонд "Сова" – Владимир Васильевич Свинарчук. Это отец Олега Гладковского, бывшего первого замсекретаря СНБО Украины и бизнес-партнера пятого президента Украины Петра Порошенко.

Среди бенефициаров компании-победителя – отец Олега Гладковского

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