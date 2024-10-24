Нацполиция купила люксовое авто за 2,7 млн грн с собственным "Старлинком" и премиальной акустикой: как выглядит

Национальная полиция Украины заказала через систему госзакупок автомобиль почти за 2,7 млн гривен. Участие в тендере приняла только одна компания, соответственно и победившая.

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Согласно данным из системы Prozorro, 26 сентября государственное учреждение "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" опубликовало тендер о покупке автомобиля Hyundai Staria за 2,7 млн грн. 4 октября был раскрыт победитель тендера – ООО "Хюндай Мотор Подолья" из Хмельницкого (единственный участник торгов).

Это должно быть полноприводный легковой автомобиль на основе минивэна Hyundai Staria в высокой комплектации Top. Гарантийный срок составит пять лет или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

У автомобиля будет расширенный пакет активной безопасности Hyundai Smart Sence и дополнительный пакет опций Nappa (отделка сидений кожей Nappa) в черном цвете "abyss black". Из деталей комплектации:

шторки;

фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира;

разные системы безопасности;

климат-контроль;

круиз-контроль;

камера заднего вида;

передний и задний парктроник;

система кругового обзора;

украшенный кожей руль с подогревом;

переключение передач под рулем;

многоцветная подсветка отделанного замшей салона;

электропривод дверей салона;

регулируемые сиденья водителя, переднего пассажира и среднего ряда;

премиальная акустика и прочее.

Стоимость микроавтобуса в такой комплектации составляет 2,55 млн. грн., еще 24,9 тыс. грн. стоит пакет Nappa. Но авто будет также укомплектовано спецоборудованием:

сигнально-громкоязычным устройством;

четырьмя светодиодными фарами-стробоскопами;

системой спутниковой связи с интернет-связью Starlink на крыше.

Согласно данным Opendatabot, основателями "Хюндай Мотор Подолья" является Николай Павловский. ПАО "ЗНИКИФ "Богдан-капитал" и ПАО "ЗНИКИФ "Сова". Конечным бенефициаром фирмы является Николай Павловский и – через фонд "Сова" – Владимир Васильевич Свинарчук. Это отец Олега Гладковского, бывшего первого замсекретаря СНБО Украины и бизнес-партнера пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июле госкомпания "Леса Украины" объявила тендер на приобретение автомобиля за 1,28 млн грн. Теперь она хочет купить 1 автомобиль за 1,28 млн. грн. Всего в 2024 году предприятие купило более 140 автомобилей почти на 154,41 млн грн.

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