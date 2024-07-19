Украинская госкомпания, "пачками" скупающая автомобили, покупает новую машину за большие деньги

Известная массовой скупкой автомобилей госкомпания "Леса Украины" объявила очередной такой тендер. Теперь она хочет купить 1 автомобиль за 1,28 млн грн.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:

ни одно украинское госпредприятие "не покупает столько машин, тем более в полномасштабную войну", как "Леса Украины";

"похоже на то, что пора заставлять давать детальные обоснования закупок на уровне закона".

"Леса Украины" продолжают странные закупки легковых автомобилей. Вчера объявили очередной тендер на один автомобиль за 1,28 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом нардеп напомнил: в 2023 году компания закупила 186 автомобилей почти на 224,37 млн ​​грн. А в 2024-м уже 141 автомобиль почти на 154,41 млн грн. Т.е. в этом году и количество машин, и общая сумма, потраченная на них, вполне могут превысить прошлогодний показатель.

Почему "Леса Украины" массово скупают автомобили

Ранее в самих "Лесах Украины" на запрос народного депутата Максима Хлапука о целесообразности подобных закупок ответили, что потребность в них вызвана войной. Там рассказали, что с начала военного положения и по состоянию на начало 2024 года:

775 автомобилей компании были переданы ВСУ;

152 авто были повреждены в результате боевых действий;

73 полностью потеряны.

"Лесники" покупали за госденьги дорогие авто

Руководит "Лесами Украины" Юрий Болоховец. Ранее он был главой Гослесагентства, и в это время государственные лесхозы тратили миллионы гривен на аксессуары, мебель и авто для своих руководителей.

К примеру, по информации издания "Открытый лес", на Закарпатье Брустурянское лесничество приобрело 2 внедорожника стоимостью 3 млн грн. И хотя автомобили этого класса в горной местности действительно необходимы работникам леса, на самом деле на них ездят занимающиеся кабинетной работой чиновники.

При этом на момент закупки у этого лесхоза уже было 6 машин, 4 из которых – повышенной проходимости. Тем не менее объясняли намерение покупки еще 2 джипов якобы необходимостью:

выполнения производственных функций;

охраны леса от пожаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили масштабную схему растраты более 100 млн грн госсредств на закупках для ВСУ. В частности, должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов госучреждений ВСУ и подконтрольные физические лица-предприниматели заключали прямые договоры на поставку топливной древесины.