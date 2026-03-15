Украинцам рассказали, что будет с монетами 1 и 2 грн: к чему готовится НБУ

Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил, что в 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет – поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи. Для этого, по его словам:

Была сформирована соответствующая рабочая группа.

Стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Бумажные гривни прекратили считаться деньгами

Тем временем, со 2 марта гривневые банкноты сразу ряда номиналов перестали быть платежными средствами. Это значит, что:

Их нельзя использовать при наличных расчетах .

. Все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Как сообщили в НБУ. Там отметили, что речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

