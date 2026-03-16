Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы .

. Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Монета войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:

Культурной.

Исторической.

Нумизматической ценностью.

Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.

Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.

Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

