Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне
Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".
О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы.
- Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.
- Монета войдет в серию "Украинское государство".
Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:
- Монета будет выпущена тиражом до 1000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 32 мм.
- Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.
В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:
- Культурной.
- Исторической.
- Нумизматической ценностью.
Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.
Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.
Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.
