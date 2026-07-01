Нацбанк выпусил новые 5 грн: кто на них изображен

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена Кириллу Кожемяке – персонажу украинской народной сказки, символизирующий человека, который благодаря своему труду, силе духа и смелости побеждает зло и защищает тех, кто в нелегкое время нуждается в помощи.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

монета получила название "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка" ;

; материал чеканки – нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком);

тираж монеты составил до 75 000 штук в сувенирном паковании.

"Не одно поколение украинцев росло на этой сказке. Которая и дальше напоминает нам, что настоящая сила заключается не только в могуществе, но и готовности защищать других", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображены три сюжетные композиции, разделенные между собой стилизованными веревками. Каждая из них иллюстрирует ключевые эпизоды сказки:

ремесло Кирилла Кожемяки;

обращение детей за помощью;

порабощение княжны змеем.

На реверсе (обратной стороне) изображена сцена боя Кирилла Кожемяки со змеем. Олицетворяющим противостояние человеческой силы, воли и справедливости разрушительному злу.

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"О начале продаж узнавайте на сайтах банков", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!