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Нацбанк выпусил новые 5 грн: кто на них изображен

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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Нацбанк выпусил новые 5 грн
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Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена Кириллу Кожемяке – персонажу украинской народной сказки, символизирующий человека, который благодаря своему труду, силе духа и смелости побеждает зло и защищает тех, кто в нелегкое время нуждается в помощи.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

  • монета получила название "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка";
  • материал чеканки – нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком);
  • тираж монеты составил до 75 000 штук в сувенирном паковании.

"Не одно поколение украинцев росло на этой сказке. Которая и дальше напоминает нам, что настоящая сила заключается не только в могуществе, но и готовности защищать других", – говорится в описании монеты.

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображены три сюжетные композиции, разделенные между собой стилизованными веревками. Каждая из них иллюстрирует ключевые эпизоды сказки:

  • ремесло Кирилла Кожемяки;
  • обращение детей за помощью;
  • порабощение княжны змеем.

На реверсе (обратной стороне) изображена сцена боя Кирилла Кожемяки со змеем. Олицетворяющим противостояние человеческой силы, воли и справедливости разрушительному злу.

Как выглядят новые 5 грн

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

  • Укргазбанк;
  • ПриватБанк;
  • Таскомбанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.

"О начале продаж узнавайте на сайтах банков", – сообщили в НБУ.

Монету продают в сувенирном паковании

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.

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УкраинаНумизматикамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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