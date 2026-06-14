Украинцам рассказали, что будет с монетами 1 и 2 грн: к чему готовится Нацбанк

Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил:

В 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет .

. Причиной этого стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа. А кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Нацбанк выпустит новые 10 грн

В то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и получит название "30 лет Конституции Украины". Там отметили:

Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы .

. Посвящена она будет Конституции Украины – основному закону страны, принятом 28 июня 1996 года.

Войдет в серию "Украинское государство".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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