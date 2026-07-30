Нацбанк выпусил новые 5 грн: что на них изображено

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена надводному беспилотному комплексу Sea Baby, разработаннму СБУ для выполнения боевых задач в Черном море.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

монета получила название "Украинская бавовна. Морской дрон "Sea Baby" ;

; тираж монеты составил до 75 000 штук в сувенирном паковании.

"Именно Sea Baby устроил незабываемую "бавовну" на Крымском мосту и нанес повреждения ряду российских военных кораблей Черноморского флота. Новая памятная монета продолжает серию, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам. Ведь украинские конструкторы доказали всему миру: украинское инженерное мнение способно побеждать и кардинально изменять подходы к ведению войны", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный трезуб. Он композиционно продолжается изображением движущегося морского дрона Sea Baby.

На реверсе (обратной стороне) Sea Baby рассекает волны Черного моря. А кроме того:

логотип СБУ;

надпись SEA BABY – при этом буква Y стилизована под жест Victory, что значит победу.

Купить же монеты можно будет с 30 июля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Детали узнавайте на их сайтах", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!