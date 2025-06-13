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Нацбанк продает особые 200 грн из золота: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Нацбанк продает особые 200 грн

Нацбанк продает золотую памятную монету в 200 грн. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

  • Цена монеты – 79 772 грн за штуку.
  • Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
  • На складе осталось 711 монет.
Нацбанк продает золотую памятную монету в 200 грн

Как выглядят 200 грн с особым дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

  • Год чеканки монеты.
  • Номинал.
  • Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены:

  • Обозначение и проба драгоценного металла.
  • Вес в чистоте.
Как выглядят 200 грн с особым дизайном

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из золота 900 пробы.
  • Год чеканки – 1996.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
  • Гурт – гладкий.
  • Продается монета в специальном футляре.
Украинская монета 200 грн отчеканена из золота

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Они будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

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