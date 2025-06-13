Нацбанк продает особые 200 грн из золота: как выглядят

Нацбанк продает золотую памятную монету в 200 грн. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Цена монеты – 79 772 грн за штуку.

Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

На складе осталось 711 монет.

Как выглядят 200 грн с особым дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены:

Обозначение и проба драгоценного металла.

Вес в чистоте.

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900 пробы.

Год чеканки – 1996.

Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Гурт – гладкий.

Продается монета в специальном футляре.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Они будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

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