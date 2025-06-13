Нацбанк продает особые 200 грн из золота: как выглядят
Нацбанк продает золотую памятную монету в 200 грн. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:
- Цена монеты – 79 772 грн за штуку.
- Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
- На складе осталось 711 монет.
Как выглядят 200 грн с особым дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:
- Год чеканки монеты.
- Номинал.
- Надпись "УКРАЇНА".
На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.
Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены:
- Обозначение и проба драгоценного металла.
- Вес в чистоте.
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900 пробы.
- Год чеканки – 1996.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
- Гурт – гладкий.
- Продается монета в специальном футляре.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Они будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.
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