Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию

Нацбанк выводит из обращения 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Они будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили:

Замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов.

Украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – говорится в сообщении.

При этом в НБУ напомнили: в настоящее время также идет постепенное изъятие из оборота и замена других банкнот. Среди прочих:

1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов;

5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов.

Что сделают с монетами в 1 и 2 грн

В то же время, в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен.

Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались. Ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

В то же время, заверил он, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Соответственно, через определенное время украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн либо одной из монет в 1 и 2 грн, либо же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, также в НБУ намерены прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги".

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