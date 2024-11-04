Наркотики под видом наполнителя для котиков: в Украине разоблачена схема, на которой "зарабатывали" по 8 млн грн ежемесячно

Преступники в Одесской области ежемесячно зарабатывали более 8 миллионов гривен, сбывая 25 килограммов психотропов под видом зоотоваров. Разоблачение лаборатории показало, как тщательно дельцы маскируют свою деятельность, используя легальные бизнес-схемы.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ). Преступная группа, которая состояла из двух местных жителей, ежемесячно производила около 25 килограммов психотропного вещества a-PVP, распространяя его по всей территории Украины.

Эта лаборатория стала источником одного из наиболее доходных наркобизнесов в Украине. Каждый месяц от продажи психотропных веществ преступники получали огромные доходы, которые достигали более 8 миллионов гривен. Распространением занимались через сеть телеграмм-каналов, ставших одними из основных каналов реализации наркотиков в Украине в последние годы. Благодаря удобному и анонимному доступу такие каналы привлекают большое количество покупателей, что позволяло злоумышленникам удерживать стабильно высокие прибыли.

Для маскировки нарколаборатории использовали состав зоотоваров во избежание подозрений со стороны правоохранителей и соседей. Изготовленные наркотики фасовали в зип-пакеты, напоминающие упаковку зоопродукции. Это позволяло не только скрыть подлинное содержимое пакетов, но и создавало видимость легального бизнеса. Такая уловка обеспечивала определенный уровень защиты для преступников, ведь по виду пакеты с психотропами трудно отличить от продукции для домашних любимцев.

В результате спецоперации правоохранители изъяли 6 килограммов наркотиков и профессиональное оборудование, которое использовалось для их производства. По данным полиции, это лишь часть изъятой продукции, ведь производство на этой нарколаборатории длилось долгое время. Собранные доказательства и найденные наркотические вещества послужат основанием для возбуждения уголовного дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим серьезное наказание для организаторов.

Организатору и его сообщнику грозит наказание по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включающих незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков, а также возможное привлечение к международной преступной деятельности. Это случай стал еще одним примером того, как наркодельцы пытаются внедрять более сложные схемы маскировки, используя легальные бизнесы для сокрытия незаконной деятельности.

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