Налоговики массово проверяют украинцев, торгующих в интернете: выписывают штрафы
В 2024 году украинские правоохранители провели более 7 000 контрольных закупок через Интернет – с целью обнаружения реализации товаров без регистрации или выдачи чека. Как результат, были доначислены штрафы на 106,6 млн грн.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: только в ноябре было доначислено штрафов на 47,3 млн грн.
При этом нардеп подчеркнул: работа по "наведению порядка" в интернет-торговле является приоритетом Госналоговой службы (ГНС). А потому можно предположить, что подобные контрольные закупки продолжаться.
"Обращаю особое внимание на тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет. Доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн – в ноябре. Работа по наведению порядка в интернет-торговле является приоритетом ГНС. Соблюдайте законодательство и работайте спокойно", – говорится в сообщении.
В то же время, отметил Гетманцев, с начала года объем легальной торговли вырос на 34,1%. Что составило 105,6 млрд грн.
"При этом в ноябре объем расчетных операций вырос на 5,2% по сравнению с октябрем, достигнув 415,9 млрд грн (в январе – 310,24 млрд грн). Ежедневная сумма расчетных операций выросла с 10 млрд грн в январе до 13,9 млрд грн в ноябре", – рассказал он.
Бизнес избегает налоговых обязательств
В то же время, по данным Опендатабота, на начало декабря в Украине в 2024 году было открыто 25 225 исполнительных производств по взысканию налоговых долгов бизнеса. Что является рекордом за последние годы.
Там подчеркнули: нынешние показатели открытых исполнительных производств существенно превышают не только данные за 2023 год (22 233 производства), но и за докризисный 2021 год (20 691 производство). Таким образом, количество производств выросло на 22% по сравнению с довоенными показателями.
Больше всего налоговых должников зарегистрировано в трех регионах. В частности:
- Киев – 5,7 тыс. компаний (23% от общего количества);
- Днепропетровская область – 4,5 тыс.компаний (18%);
- Запорожская область – 1,3 тыс. компаний (5,2%).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, военный сбор будет оставаться в Украине и после войны. Но ставка автоматически вернется к 1,5% после отмены военного положения.
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