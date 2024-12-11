Военный сбор в 5% в Украине будет отменен: Гетманцев рассказал, когда это произойдет

Военный сбор будет оставаться в Украине после войны, но ставка автоматически вернется к 1,5% после отмены военного положения. В настоящее время временно повышенная ставка до 5% помогла собрать более 40 млрд гривен для поддержки армии и бюджета страны.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. По его данным, этот налог в 2024 году обеспечил более 40 миллиардов гривен поступлений в государственную казну.

С декабря 2024 г. ставка военного сбора временно повышена до 5%. Это изменение существенно увеличило объем поступлений в бюджет: только за последний месяц года ожидается около 9 млрд гривен дополнительных средств. Для сравнения: за 11 месяцев при ставке 1,5% бюджет получил более 40 млрд гривен. Для разных категорий плательщиков военный сбор установлен на следующих условиях:

обычные работники: 5% от зарплаты (например, 1500 гривен из зарплаты в 30 тысяч);

ФЛП III группы: 1% от оборота;

1% от оборота; ФЛП I, II и IV групп: фиксированный сбор в 10% от минимальной зарплаты (800 гривен);

фиксированный сбор в 10% от минимальной зарплаты (800 гривен); освобожденные от сбора доходы: пенсии, стипендии, выплаты по военным облигациям.

Гетманцев подчеркивает, что повышенная ставка военного сбора является временной мерой. После завершения военного положения она автоматически вернется к довоенному уровню – 1,5%. Дополнительные 3,5% будут отменены без необходимости принятия отдельных решений парламентом.

Несмотря на это, военный сбор не планируется отменять полностью, даже после окончания войны. Налог продолжит выполнять функцию стабильного источника финансирования армии и поддержки обороноспособности страны.

Почему военный сбор важен

стабильное финансирование армии: военный сбор является одним из двух налогов (вместе с НДФЛ), обеспечивающих быстрое пополнение бюджета;

прозрачность и эффективность: налог имеет четкую целевую направленность – финансирование обороны, что позволяет гражданам быть уверенными в его целесообразности.

налог имеет четкую целевую направленность – финансирование обороны, что позволяет гражданам быть уверенными в его целесообразности. поддержка граждан: правительство освободило от сбора определенные категории доходов (пенсии, стипендии), чтобы минимизировать финансовое давление на наименее защищенные слои населения.

С начала 2025 года ставка военного сбора для ФЛП будет варьироваться в зависимости от группы, а обычные работники продолжат платить 5% до завершения военного положения. Экономические эксперты прогнозируют, что военный сбор будет оставаться одним из ключевых налогов даже в послевоенное время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, повышение налогов в Украине может привести к тому, что украинские товары станут дороже импортных, создавая неблагоприятные условия для отечественных производителей. Последствия этого решения уже ощущаются в виде роста цен и инфляционного давления, которое, по прогнозам экспертов, будет продолжаться и в 2025 году.

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