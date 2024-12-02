Украинский бизнес избегает налоговых обязательств: в каких регионах зафиксировано больше всего должников
В Украине в 2024 году было открыто 25 225 исполнительных производств по взысканию налоговых долгов бизнеса, что является рекордом за последние годы. Больше всего должников зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Нынешние показатели открытых исполнительных производств существенно превышают не только данные за 2023 год (22 233 производства), но и за докризисный 2021 год (20 691 производства).
Таким образом, количество производств выросло на 22% по сравнению с довоенными показателями. В общей сложности более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса остаются нерешенными еще с 2021 года, что свидетельствует о долгосрочных проблемах с выполнением налоговых обязательств.
Больше налоговых должников зарегистрировано в трех регионах. А именно:
- Киев – 5,7 тысяч компаний (23% от общего количества);
- Днепропетровская область – 4,5 тысячи компаний (18%);
- Запорожская область – 1,3 тысячи компаний (5,2%).
Это подтверждает, что экономически активные регионы с высокой концентрацией бизнеса являются основными объектами внимания налоговых органов. Среди компаний-должников выделяются три лидера по количеству исполнительных производств:
- Санаторий "Збруч" – 77 производств, почти все открыты в 2024 году;
- Миргородский хлебокомбинат №1 – 70 производств через неуплаченные налоги;
- Компания "Лерс" – 44 активных производства.
Как проверить налоговый долг
С мая 2022 года Государственная налоговая служба (ГНС) прекратила публиковать информацию о налоговых долгах компаний, что затруднило проверку контрагентов. Отныне такие данные доступны через платформу Опендатабот, позволяющую проверить наличие долгов, находящихся на принудительном исполнении.
Это позволяет предпринимателям избегать сотрудничества с рисковыми компаниями, счета которых могут быть заблокированы или активы арестованы. Налоговые долги у компаний могут появиться из-за:
- несвоевременную уплату налогов;
- нарушение сроков декларирования;
- несоблюдение других обязательств перед государством.
Когда долг не платится добровольно, ГНС инициирует судебные разбирательства. В случае положительного решения суда налоговый долг переходит на принудительное исполнение.
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