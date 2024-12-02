Украинский бизнес избегает налоговых обязательств: в каких регионах зафиксировано больше всего должников

В Украине в 2024 году было открыто 25 225 исполнительных производств по взысканию налоговых долгов бизнеса, что является рекордом за последние годы. Больше всего должников зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Нынешние показатели открытых исполнительных производств существенно превышают не только данные за 2023 год (22 233 производства), но и за докризисный 2021 год (20 691 производства).

Таким образом, количество производств выросло на 22% по сравнению с довоенными показателями. В общей сложности более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса остаются нерешенными еще с 2021 года, что свидетельствует о долгосрочных проблемах с выполнением налоговых обязательств.

Год Количество долгов 2021 20 691 2022 14 833 2023 22 233 2024 25 225

Больше налоговых должников зарегистрировано в трех регионах. А именно:

Киев – 5,7 тысяч компаний (23% от общего количества);

– 5,7 тысяч компаний (23% от общего количества); Днепропетровская область – 4,5 тысячи компаний (18%);

– 4,5 тысячи компаний (18%); Запорожская область – 1,3 тысячи компаний (5,2%).

Это подтверждает, что экономически активные регионы с высокой концентрацией бизнеса являются основными объектами внимания налоговых органов. Среди компаний-должников выделяются три лидера по количеству исполнительных производств:

Санаторий "Збруч" – 77 производств, почти все открыты в 2024 году;

– 77 производств, почти все открыты в 2024 году; Миргородский хлебокомбинат №1 – 70 производств через неуплаченные налоги;

– 70 производств через неуплаченные налоги; Компания "Лерс" – 44 активных производства.

Как проверить налоговый долг

С мая 2022 года Государственная налоговая служба (ГНС) прекратила публиковать информацию о налоговых долгах компаний, что затруднило проверку контрагентов. Отныне такие данные доступны через платформу Опендатабот, позволяющую проверить наличие долгов, находящихся на принудительном исполнении.

Это позволяет предпринимателям избегать сотрудничества с рисковыми компаниями, счета которых могут быть заблокированы или активы арестованы. Налоговые долги у компаний могут появиться из-за:

несвоевременную уплату налогов;

нарушение сроков декларирования;

несоблюдение других обязательств перед государством.

Когда долг не платится добровольно, ГНС инициирует судебные разбирательства. В случае положительного решения суда налоговый долг переходит на принудительное исполнение.

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