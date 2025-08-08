Налоговая обратилась к украинцам, работающим из дома: напомнили о важном нюансе

В условиях военного положения украинцы все чаще пользуются возможностью работать надомно или дистанционно. Впрочем, это не освобождает работодателя от обязанности отчитываться в налоговые органы и выполнять требования по налогообложению.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе. "Любая форма трудовых отношений должна быть задекларирована – в соответствии с Кодексом законов о труде Украины и налогового законодательства", – отметили налоговики.

Надомная и дистанционная работа – что это

Надомная работа – это деятельность, которую работник выполняет по месту жительства или в других согласованных с работодателем локациях, с применением технических средств, необходимых для предоставления услуг или изготовления продукции предоставления услуг и других работ.

– это деятельность, которую работник выполняет по месту жительства или в других согласованных с работодателем локациях, с применением технических средств, необходимых для предоставления услуг или изготовления продукции предоставления услуг и других работ. Дистанционная работа выполняется работником в любом месте вне помещения или территории работодателя и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Какие налоги надо платить

Оба типа формы организации труда должны быть задекларированы должным образом. Вся заработная плата должна выплачиваться работникам официально, а также должны уплачиваться:

налог на доходы физических лиц;

единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;

военного сбора.

Таким образом, получая среднюю зарплату (по данным Пенсионного фонда, по состоянию на май-2025 это 22 336 грн), с каждого работника должно быть уплачено 6115,52 грн. А именно:

НДФЛ – 4 020,48 грн (18%);

военный сбор – 335,04 грн (1,5%);

ЕСВ – 1 760 грн (фиксировано).

"Серое" оформление работы (то есть без договора) несет риски: работник не имеет гарантий правовой защиты в случае нарушения его прав, а работодателю грозят штрафы и проверки от государственных органов. Кроме того, уклонение от уплаты налогов может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

Отличия

Категория Надомная работа Дистанционная работа Чем регулируется Кодекс законов о труде, статья 60-1 КЗоТ Кодекс законов о труде, статья 60-2 КЗоТ Рабочее место Фиксированное. Изменение – после согласования с работодателем По выбору работника. Можно изменить без информирования работодателя. Может совмещаться с работой на территории или в помещении работодателя Рабочее время По общему режиму работы предприятия в пределах нормы (до 40 часов в неделю) По усмотрению работника в пределах нормы (до 40 часов в неделю) Особые требования к работнику Наличие практических навыков выполнения работы или возможность овладеть такими навыками Нет Условия труда Работодатель обеспечивает безопасные и безвредные условия труда Работник самостоятельно обеспечивает безопасные и безвредные условия труда. Работодатель отвечает за безопасность и надлежащее техническое состояние оборудования и средств производства, передаваемых работнику. Важно! При наличии вредных и опасных производственных факторов дистанционная работа запрещается

