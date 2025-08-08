Налоговая обратилась к украинцам, работающим из дома: напомнили о важном нюансе
В условиях военного положения украинцы все чаще пользуются возможностью работать надомно или дистанционно. Впрочем, это не освобождает работодателя от обязанности отчитываться в налоговые органы и выполнять требования по налогообложению.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе. "Любая форма трудовых отношений должна быть задекларирована – в соответствии с Кодексом законов о труде Украины и налогового законодательства", – отметили налоговики.
Надомная и дистанционная работа – что это
- Надомная работа – это деятельность, которую работник выполняет по месту жительства или в других согласованных с работодателем локациях, с применением технических средств, необходимых для предоставления услуг или изготовления продукции предоставления услуг и других работ.
- Дистанционная работа выполняется работником в любом месте вне помещения или территории работодателя и с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Какие налоги надо платить
Оба типа формы организации труда должны быть задекларированы должным образом. Вся заработная плата должна выплачиваться работникам официально, а также должны уплачиваться:
- налог на доходы физических лиц;
- единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
- военного сбора.
Таким образом, получая среднюю зарплату (по данным Пенсионного фонда, по состоянию на май-2025 это 22 336 грн), с каждого работника должно быть уплачено 6115,52 грн. А именно:
- НДФЛ – 4 020,48 грн (18%);
- военный сбор – 335,04 грн (1,5%);
- ЕСВ – 1 760 грн (фиксировано).
"Серое" оформление работы (то есть без договора) несет риски: работник не имеет гарантий правовой защиты в случае нарушения его прав, а работодателю грозят штрафы и проверки от государственных органов. Кроме того, уклонение от уплаты налогов может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.
Отличия
Как уже сообщал OBOZ.UA, с июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, которые обязывают некоторых предпринимателей подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству ФЛП не стоит волноваться из-за обновленных требований.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!