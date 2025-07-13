Для "ФОПов" в Украине ввели новый отчет: кто обязан подавать и как проверить себя

С июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, обязывающие некоторых физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству ФЛП не стоит волноваться из-за обновленных требований.

Видео дня

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович. По его словам, пока что статистический отчет обязаны подавать лишь несколько категорий ФЛП:

предприниматели, занимающиеся производством промышленной продукции .

. предприниматели, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

Как проверить, нужно ли подавать отчет

На официальном сайте Государственной службы статистики (Госстат) нужно найти раздел "Кабинет респондента":

Далее следует пройти регистрацию или войти, если уже зарегистрированы. ФЛП нужно регистрироваться как "физическое лицо" , используя ключи ЭЦП (например, через BankID).

, используя ключи ЭЦП (например, через BankID). После входа в личный кабинет появится уведомление. Если написано "Внимание, вы не привлечены к отчетности в органы государственной статистики в текущем периоде", то новый отчет подавать не нужно.

Штраф за неподачу статистического отчета

Если ФЛП попадает под одну из категорий, обязанных подавать отчет, ответственность за его неподачу незначительна. Законодательством предусмотрен штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 51 до 85 грн.

Таким образом, подавляющее большинство ФЛП в Украине не обязаны подавать этот новый статистический отчет. А для тех немногих, кого он касается, риски минимальны, отмечает Смокович.

Как сообщал OBOZ.UA, мобилизованные и контрактники из числа ФЛП в Украине освобождаются от уплаты налогов на время службы. Также такие "ФОПы" могут не подавать налоговую отчетность.

Кроме того, мы рассказывали, что в июле-2025 остальным украинским ФЛП задуматься об уплате единого налога, ЕСВ и военного сбора. А от физлиц-предпринимателей 3-й группы ожидают декларацию за второе полугодие 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!