Налог на депозиты может резко вырасти: что произойдет с доходностью вкладов для украинцев

Повышение военного сбора в Украине с 1,5% до 5%, которое еще не утверждено окончательно, приведет к росту т.н. налога на депозиты. Он состоит из налога на доходы физлиц (НДФЛ, 18%) и, собственно, военного сбора. Сейчас это 19,5%, а в случае повышения будет 23%. И это почти четверть от насчитанных процентов. В результате прибыльность реальная вкладов упадет, на годовых депозитах получится заработать 3-4%.

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На банковском рынке уже говорят о возможном изменении предпочтений вкладчиков, пишет OBOZ.UA. В частности, в случае роста налогов гривневые депозиты, в первую очередь, станут способом уберечь деньги от инфляции, а не получить существенную прибыль.

"Собственно чистая прибыль как явление будет возможна лишь на длительные во времени вклады – от 1 года до 2,5 лет, по которым ставки составляют в среднем 13% годовых (максимальные ставки – 15% годовых). Учитывая инфляцию, которая в текущем году прогнозируется на уровне 8,5%, а в следующем – около 9,5%, чистая прибыль на годовые депозиты, открытые в октябре 2024 года, может "дотянуть" до 3-4%", – рассказал OBOZ.UA Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Впрочем, он добавил, что и сейчас многие украинцы обращают внимание не только на чистую прибыльность депозитов. Часть вкладчиков готова потерять долю прибыли, размещая средства на ультракоротких вкладах, просто сохраняя их от инфляции.

"Пока средние ставки по вкладам от 3 мес. до 6 мес. составляют около 10%. Однако в дальнейшем доходность ультракоротких депозитов вероятнее всего продолжит снижаться: до конца года они (ставки. – Ред.) будут составлять в среднем 8,5% против существующих 10%. Другими словами, гражданин может рассчитывать на инфляционную индексацию", – считает Замотаев.

При этом, как пишет "Минфин", Национальный банк Украины и коммерческие банки, вероятно, будут вынуждены искать новые способы стимулирования притока средств на депозиты. Как именно финансовые учреждения отреагируют на новые законодательные инициативы и повышение налогов, станет ясно после принятия окончательных решений парламентом и НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "ресурсный" законопроект 11416-д (принят только в первом чтении, впереди – второе чтение) предусматривает введение военного сбора для "ФОПов". Кроме того, растет и ставка налога.

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