Найдут работу быстрее других: украинцам рассказали, какие специалисты самые затребованные в Польше
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Наиболее затребованными в Польше являются специалисты сфер, ориентированных на внутренний рынок. Речь, в частности, о HoReCa (гостеприимство и общественное питание), пищевой промышленности, розничной торговле и логистике.
Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: также именно эти отрасли создают наибольший спрос на иностранную рабочую силу.
В то же время, отмечается, самая сложная ситуация сохраняется в промышленности – прежде всего в перерабатывающем секторе. В частности, за январь-май сокращение численности работников в ней составило 1,35%, или около 32,4 тыс. людей.
"Глубокий кризис продолжается в отдельно взятой мебельной промышленности. В мае здесь работало только 140 тыс. человек, что на 4,1% меньше в годовом исчислении, а за 5 месяцев сокращение составило 3,4%. Ощутимые потери также продолжает нести автомобильная отрасль. В производстве автомобилей и комплектующих занятость в мае сократилась на 3% год к году, до 197 тыс. работников, а за январь-май – на 3,3%", – говорится в сообщении.
В целом же, объяснили аналитики, различия между отраслями объясняются разной динамикой спроса. Прежде всего, по причине того, что:
- Внутреннее потребление "продолжает поддерживать именно розничную торговлю и логистику".
- А это поддерживает и стабильный спрос на персонал.
В то же время, отмечается, во ІІ полугодии на рынке труда Польши могут сложиться условия, которые окажут положительное влияние на спрос на рабочую силу. Прежде всего, речь идет о:
- замедлении инфляции;
- удешевлении банковских кредитов;
- постепенном оживленим строительного сектора.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. По состоянию на конец января-2026 в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.
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