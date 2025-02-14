'Нафтогаз' наживается на газовых схемах, теряя сотни миллионов ежедневно, – Сазонов

Государственный монополист "Нафтогаз" продолжает продавать газ на внутреннем рынке по заниженным ценам, в то время как Украина сталкивается с дефицитом ресурса.

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Об этом заявил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, руководство компании откровенно манипулирует рынком, а схема продаж газа приносит огромные потери государству.

"Пока на наших глазах Нафтогаз прикуривает десятки, если не сотни миллионов гривен в день на торговле газом. Это при том, что россияне бьют по добыче и хранилищам", – заявил Сазонов.

По его словам, компания закупает импортный газ за 33 грн за кубометр, а продает его на внутреннем рынке за 17 грн.

"Разница – 16 грн на одном кубе газа. Это более 100 млн грн в день", – подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в истории "Нафтогаза" не было руководителя, который не имел бы проблем с законом.

"У нас нет ни одного руководителя газовой монополии, кто бы не примерил на себе электронный браслет. И действующий директор Чумак гарантированно не станет исключением", – добавил Сазонов.

По его мнению, ситуация с финансами компании и ее решениями приведет к серьезным проверкам.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается не менее 1 млрд куб. м до конца 2025 года. По словам бывшего главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, из-за низких запасов газа в подземных хранилищах "Нафтогаз" начал импортировать очень дорогой европейский газ.