Набсовет 'Укрнафты' поставил перед топ-менеджментом 'амбициозные и сложные цели': что известно

Независимый Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" провел второе заседание в Киеве, в ходе которого отметил отличные результаты работы менеджмента и утвердил стратегические направления развития компании на следующие пять лет.

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В течение десяти дней члены Наблюдательного совета совершили визиты на производственные объекты и провели серию встреч с руководством, акционерами и ключевыми стейкхолдерами компании.

"Переход на европейские стандарты должен помочь "Укрнафте" в долгосрочной перспективе в значительной степени улучшить операционные, финансовые результаты и репутацию предприятия. Также в рамках евроинтеграции, которую проходит Украина, важно, чтобы эти улучшения были внедрены как можно скорее", – отметил Председатель Наблюдательного совета Данкан Найтингейл.

Он добавил, что в настоящее время предприятие активно внедряет принципы корпоративного управления в соответствии со стандартами OECD. Цель – сделать "Укрнафту" примером компании-лидера.

"По завершении совещаний по стратегическому планированию Наблюдательный совет отметил свое удовлетворение касательно направления развития "Укрнафты". Поэтому сейчас мы поставили достаточно амбициозные и сложные цели перед командой топ-менеджмента", – подчеркнул Данкан Найтингейл.

Новый стратегический план "Укрнафты" предусматривает привлечение инвестиций в модернизацию оборудования и развитие персонала. Это станет важным шагом в преодолении исторических вызовов, связанных с недостаточным финансированием и устаревшей советской материально-технической базой предприятия.

Стратегия базируется на результатах, которые компания продемонстрировала за последние 18 месяцев, и направлена на обеспечение устойчивого развития "Укрнафты" и энергетической независимости Украины.

"Наблюдательный совет удовлетворен работой директора и новой команды топ-менеджмента "Укрнафты", которые активно поддерживают и внедряют изменения", – отметил Данкан Найтингейл.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", что реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.