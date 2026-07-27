На железной дороге Украины зафиксировали парадокс: платит лишь треть пассажиров

Одной из причин убыточности пригородных железнодорожных перевозок в Украине является полная неопределенность "Укрзалізниці" в отношении пассажиропотока пригородных поездов. По приблизительным данным, только 3 из 10 пассажиров имеют билет.

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Об этом сообщает Delo.ua. Отмечается, что все финансовые показатели и убытки перевозчика в значительной степени являются расчетными.

Электрички полны "зайцев"

По оценке основателя и директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, легальный пассажиропоток в пригородном сообщении составляет чуть более трети. В результате:

3-4 пассажира из 10 покупают билет за собственные средства или предъявляют официальный документ, дающий право на льготу.

покупают билет за собственные средства или предъявляют официальный документ, дающий право на льготу. 6-7 пассажиров из 10 едут полностью неучтенными (как безбилетные пассажиры или из-за некорректной фиксации).

Это отсутствие учета создает замкнутый круг во взаимоотношениях с местными властями:

"Укрзалізниці" выставляет общинам счета за перевозку льготников на основе расчетных моделей;

а те отказываются оплачивать счета из-за отсутствия подтвержденных данных, компенсируя лишь ничтожную долю.

Почему не работает учет пассажиров

Нехватка контролеров. Линии физически некого проверять, а сотрудники, которые всё же это делают, нередко пропускают пассажиров без билета за символическую неофициальную плату.

Линии физически некого проверять, а сотрудники, которые всё же это делают, нередко пропускают пассажиров без билета за символическую неофициальную плату. Неработающие турникеты. На большинстве станций (в частности, в Киевском узле) турникетные комплексы установлены, но не функционируют из-за нехватки ресурсов или отсутствия четкого плана эксплуатации.

Что будет дальше

Эксперт по транспорту Наталья Волик считает тезис "две трети неучтенных пассажиров" лишь гипотезой. Ее главный аргумент: отсутствие масштабных социологических измерений и исследований.

Но перевозчику жизненно необходима валидация каждой поездки (как для платежеспособных пассажиров, так и для льготников). Это позволит решить фундаментальные задачи:

даст четкое понимание, кто именно ездит, в какое время и по каким маршрутам;

без данных УЗ не видит реального спроса, что приводит к отмене популярных рейсов или запуску слишком коротких поездов в часы пик;

невозможно обосновать закупку или модернизацию подвижного состава, когда направление официально считается убыточным и пустым на бумаге.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы массово жалуются на дефицит билетов на поезда "Укрзалізниці" в разгар летнего сезона, однако в компании объясняют, что быстро увеличить количество поездов невозможно. Причина заключается в том, что вагоны большинства европейских стран технически несовместимы с украинской железной дорогой, а новый подвижной состав в Украине производит только один завод, возможности которого физически ограничены.

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