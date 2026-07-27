На железной дороге Украины зафиксировали парадокс: платит лишь треть пассажиров
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Одной из причин убыточности пригородных железнодорожных перевозок в Украине является полная неопределенность "Укрзалізниці" в отношении пассажиропотока пригородных поездов. По приблизительным данным, только 3 из 10 пассажиров имеют билет.
Об этом сообщает Delo.ua. Отмечается, что все финансовые показатели и убытки перевозчика в значительной степени являются расчетными.
Электрички полны "зайцев"
По оценке основателя и директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, легальный пассажиропоток в пригородном сообщении составляет чуть более трети. В результате:
- 3-4 пассажира из 10 покупают билет за собственные средства или предъявляют официальный документ, дающий право на льготу.
- 6-7 пассажиров из 10 едут полностью неучтенными (как безбилетные пассажиры или из-за некорректной фиксации).
Это отсутствие учета создает замкнутый круг во взаимоотношениях с местными властями:
- "Укрзалізниці" выставляет общинам счета за перевозку льготников на основе расчетных моделей;
- а те отказываются оплачивать счета из-за отсутствия подтвержденных данных, компенсируя лишь ничтожную долю.
Почему не работает учет пассажиров
- Нехватка контролеров. Линии физически некого проверять, а сотрудники, которые всё же это делают, нередко пропускают пассажиров без билета за символическую неофициальную плату.
- Неработающие турникеты. На большинстве станций (в частности, в Киевском узле) турникетные комплексы установлены, но не функционируют из-за нехватки ресурсов или отсутствия четкого плана эксплуатации.
Что будет дальше
Эксперт по транспорту Наталья Волик считает тезис "две трети неучтенных пассажиров" лишь гипотезой. Ее главный аргумент: отсутствие масштабных социологических измерений и исследований.
Но перевозчику жизненно необходима валидация каждой поездки (как для платежеспособных пассажиров, так и для льготников). Это позволит решить фундаментальные задачи:
- даст четкое понимание, кто именно ездит, в какое время и по каким маршрутам;
- без данных УЗ не видит реального спроса, что приводит к отмене популярных рейсов или запуску слишком коротких поездов в часы пик;
- невозможно обосновать закупку или модернизацию подвижного состава, когда направление официально считается убыточным и пустым на бумаге.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы массово жалуются на дефицит билетов на поезда "Укрзалізниці" в разгар летнего сезона, однако в компании объясняют, что быстро увеличить количество поездов невозможно. Причина заключается в том, что вагоны большинства европейских стран технически несовместимы с украинской железной дорогой, а новый подвижной состав в Украине производит только один завод, возможности которого физически ограничены.
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