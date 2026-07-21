Дефицит билетов на поезда усугубился: в "Укрзалізниці" объяснили, почему не могут закупить вагоны в Европе

Украинцы массово жалуются на дефицит билетов "Укрзалізниці" в разгар летнего сезона, однако в компании объясняют, что быстро увеличить количество поездов невозможно. Причина заключается в том, что вагоны большинства европейских стран технически несовместимы с украинской железной дорогой, а новый подвижной состав в Украине производит только один завод, возможности которого физически ограничены.

Видео дня

Об этом рассказали представители "Укрзалізниці" в соцсети Threads в ответе на пост одной из пользовательниц. Одна из пользовательниц поинтересовалась, почему перевозчик не обратится к европейским странам с просьбой предоставить дополнительные пассажирские вагоны, если их так не хватает.

В компании ответили, что такая идея на практике практически неосуществима. Причина заключается в том, что пассажирский подвижной состав большинства стран Европейского Союза (ЕС) не совместим с украинской железнодорожной системой. В частности, вагоны отличаются:

шириной железнодорожной колеи;

техническими характеристиками;

конструкцией подвижного состава;

требованиями к сертификации;

другими техническими параметрами.

В "Укрзалізниці" отметили, что исключением являются лишь страны Балтии, которые используют аналогичную ширину колеи. "Если бы вопрос решался одним письмом или одной просьбой, он давно был бы решен", – подчеркнули в компании.

Новые вагоны быстро построить также невозможно

В компании-перевозчике пояснили, что единственным реальным способом увеличить количество мест является строительство новых вагонов. Впрочем, и здесь существуют объективные ограничения. В настоящее время в Украине фактически работает лишь один завод, производящий пассажирские вагоны.

Даже при наличии необходимого финансирования предприятие физически не может резко увеличить темпы производства. Именно поэтому быстро устранить дефицит вагонов невозможно.

Каждый год в летний сезон украинцы значительно активнее путешествуют по стране. Популярностью пользуются поездки в Карпаты, на запад Украины, а также в крупные города. Из-за этого спрос на отдельные рейсы существенно превышает количество доступных мест. Особенно быстро раскупаются билеты на вечерние, ночные и прямые рейсы без пересадок.

Как повысить шансы купить билет

В "Укрзалізниці" напоминают, что пассажиры могут воспользоваться функцией автоматической покупки билетов. После оформления заявки система самостоятельно отслеживает появление свободных мест и автоматически покупает билет, если он становится доступным. Автоматическая покупка позволяет приобрести:

билеты, от которых отказались другие пассажиры;

места, которые не были использованы по специальным бронированиям для отдельных льготных категорий граждан.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо авторизоваться в приложении "Укрзалізниці" через Дія.Підпис, указать нужный маршрут и произвести оплату. Если система найдет подходящее место, билет будет оформлен автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменят правила проверок пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2. Правительство разрешило проводить их пограничный и таможенный контроль прямо в поездах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!