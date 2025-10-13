На украинской АЗС вместо бензина заливали фальсификат: где обнаружили "бодягу"

В Киевской области ликвидировали нелегальную автозаправочную станцию, где продавали водителям некачественное топливо без соответствующих разрешительных документов. Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров автомобильного топлива.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что подпольная АЗС работала в Белой Церкви.

На выявленной АЗС реализовывали некачественное топливо с нарушением требований действующего законодательства. На топливо не было соответствующих разрешительных документов, а АЗС не имела лицензий на розничную торговлю, паспортов качества и подтверждения происхождения горючего.

Детективы провели обыски. В результате было изъято:

2 емкости для хранения горючего;

2 топливно-распределительные комплексы;

1 модуль для хранения и реализации газа;

6,5 тыс. литров дизельного топлива;

почти 6 тыс. литров бензина марки А-95

компьютерную технику;

финансово-хозяйственную документацию и черновые записи.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

На АЗС украинцам вместо бензина массово заливают "бодягу" вместо бензина

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уже сообщал о различных теневых схемах, которые украинские АЗС используют для уклонения от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и тому подобное. В целом же, сейчас в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

"Рынок все еще имеет "серые" и "черные" сегменты. Существование сотен нелегальных заправок свидетельствует о коррупционной инфраструктуре, которая обеспечивает их деятельность", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: легальные компании тоже не полностью отказались от схем. А потому, по словам нардепа, государство "должно усилить контроль" над рынком горючего.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке ожидают роста стоимости автотоплива в Украине – причем уже до конца 2025 года. Впрочем прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, в частности на бензин, скорее всего, удастся избежать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!