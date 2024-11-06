На украинских АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 6 ноября они определили его среднюю стоимость в 55,71 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее. В то же время, по ожиданиям участников рынка, на украинских АЗС не просматриваются предпосылки к существенному колебанию цен на бензин. При чем как в ближайшую неделю, так и в ноябре в целом.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л.

Что будет с ценами на бензин

В то же время, в экспертной среде считают, что на украинских АЗС не просматриваются предпосылки к существенному колебанию цен на бензин. При чем как в ближайшую неделю, так и в ноябре в целом.

Однако, отмечается, конкуренция между сетями АЗС будет оставаться довольно ожесточенной в течение всего месяца. Что позволит водителям, которые внимательно следят за акциями, заправиться с выгодой для себя.

Так, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, текущие акции, которые проводят крупные АЗС, свидетельствуют об их намерении усилить свои позиции в нише заправки обычных водителей – которые обычно заправляются только на выходных. Эти водители, отмечается, обычно считались клиентами бюджетных сетей, "поэтому дискаунтеры будут готовить свои ответные акции".

В целом же, резюмируется, пока предпосылок ожидать существенных колебаний цен на бензин нет. Однако если закон о повышении налогов будет подписан президентом, ситуация может изменится – ведь документ "требует у сетей АЗС платить налог на прибыль авансом".

"В этом случае цены на бензин в бюджетных сетях могут вырасти на 50 коп./л", – отмечается в материале delo.ua.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

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