Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ноябре: чего ожидать от АЗС

На украинских АЗС не просматриваются предпосылки к существенному колебанию цен на бензин. При чем как в ближайшую неделю, так и в ноябре в целом. Однако конкуренция между сетями АЗС будет оставаться довольно ожесточенной в течение всего месяца. Что позволит водителям, которые внимательно следят за акциями, заправиться с выгодой для себя. В то же время, 4 ноября крупные сети продают бензин А-95 в среднем по 55,72 грн/л.

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Об общей ситуации говорится в материале delo.ua. В нем отмечается: в целом, в ноябре "многое будет зависеть от выборов в США".

"Если в случае победы Трампа глобальные цены на нефть снизятся, это скажется на украинском рынке горючего только в конце месяца", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В то же время он подчеркнул: текущие акции, которые проводят крупные АЗС, свидетельствуют об их намерении усилить свои позиции в нише заправки обычных водителей – которые обычно заправляются только на выходных. Эти водители, отмечается, обычно считались клиентами бюджетных сетей, "поэтому дискаунтеры будут готовить свои ответные акции".

В целом же, резюмируется, пока предпосылок ожидать существенных колебаний цен на бензин нет. Однако если закон о повышении налогов будет подписан президентом, ситуация может изменится – ведь документ "требует у сетей АЗС платить налог на прибыль авансом".

"В этом случае цены на бензин в бюджетных сетях могут вырасти на 50 коп./л", – отмечается в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", в понедельник 4 ноября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,72 грн/л. Такой же цена была и в пятницу 1 ноября.

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л.

Дешевле всего бензин, по данным аналитиков, продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

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