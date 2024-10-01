На украинских АЗС обновили стоимость бензина: что будет с ценами в начале октября

В Украине подешевел бензин А-95. Во вторник 1 октября крупные сети АЗС продают его в среднем по 56,56 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем было в понедельник 30 сентября. Впрочем, за пределы ценовой рамки 56,56-56,58 грн/л стоимость ресурса последний раз выходила 13 сентября (56,61 грн/л), поэтому воспринимать нынешнее удешевление как признак тренда к общему удешевлению бензина пока, вероятно, не стоит.

Видео дня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в начале октября

В то же время, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, в первую неделю октября оптовые цены на бензин и дизель могут снизиться на 50 коп./л. Однако это не приведет к изменению цен на АЗС. Дело в том, что:

рынок наполнен топливом;

"спрос невелик по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по его словам, трейдеры ожидают заседания ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), которое должно состояться в середине октября. После этого на рынке возможны изменения.

"Если на этом заседании картель официально подтвердит планы снятия ограничений, цены на нефть начнут двигаться в сторону снижения, что дополнительно будет стимулировать снижение цен и в Украине. Снижение цены на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель приведет к снижению бензина и дизеля на 2-3 грн/л. Однако такое понижение не будет резким и растянется до конца года", – говорится в материале delo.ua.

Таким образом, резюмируется, в октябре цены на бензин и дизельное топливо на АЗС будут оставаться неизменными. Однако корректировки в соответствии с ценами на нефть возможны.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал владельца крупного бренда АЗС KLO – компанию "Конверс Линкс" – на 5,2 млн грн. Среди причин – неподача информации по запросу Комитета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!