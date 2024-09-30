Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин с 1 октября: к чему готовиться

В первую неделю октября оптовые цены на бензин и дизель могут снизиться на 50 коп./л. Однако это не приведет к изменению цен на АЗС.

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Об этом сообщил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, передает delo.ua. Отмечается: дело в том, что рынок наполнен топливом, тогда как "спрос невелик по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по его словам, трейдеры ожидают заседания ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), которое должно состояться в середине октября. После этого на рынке возможны изменения.

"Если на этом заседании картель официально подтвердит планы снятия ограничений, цены на нефть начнут двигаться в сторону снижения, что дополнительно будет стимулировать снижение цен и в Украине. Снижение цены на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель приведет к снижению бензина и дизеля на 2-3 грн/л. Однако такое понижение не будет резким и растянется до конца года", – говорится в материале.

Таким образом, резюмируется, в октябре цены на бензин и дизельное топливо на АЗС будут оставаться неизменными. Однако корректировки в соответствии с ценами на нефть возможны.

Какие цены выставили АЗС на бензин и дизель

В то же время, по данным консалтинговой группы "А-95", в понедельник 30 сентября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 56,57 грн/л. Что:

соответствует цене пятницы 27 сентября;

на 5 коп. ниже цены 2 сентября.

В целом же, крупные сети АЗС разливают ресурс по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – "Маркет", 52,99 грн/л. А также "Фактор" – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Дизель же на них стоит средние 52,77 грн/л. Это:

соответствует цене пятницы 27 сентября;

на 7 коп. ниже цены 2 сентября.

Стоимость ресурса на заправках крупных сетей находится в диапазоне 47-56,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Фактор, 47 грн/л. Самая высокая цена – в сети SOCAR, 56,99 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал владельца крупного бренда АЗС KLO – компанию "Конверс Линкс" – на 5,2 млн грн. Среди причин – неподача информации по запросу Комитета.

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