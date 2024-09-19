На украинских АЗС новые цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине подорожал бензин А-95. В четверг 19 сентября крупные сети АЗС продают его в среднем по 56,68 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем было во вторник и среду 17-18 сентября. Впрочем, с начала месяца стоимость ресурс снизилась – однако так же незначительно, на 4 коп./л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Что будет с ценами на бензин

В то же время, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что из-за роста внешних котировок, цены на бензин могут вырасти – в пределах 50 коп./л. Тем не менее, отметил он, на АЗС это никоим образом не скажется – из-за низкой стоимости нефти.

"Сети АЗС пока не начали массово снижать цены, потому что нефть может подорожать. Но никто и не повышает, потому что никаких экономических предпосылок для этого пока нет. То есть, цены на бензин и дизель в ближайшее время на АЗС останутся неизменными. А опт может подорожать в пределах 50 коп./л", – объяснил он.

Сама же нефть начала дорожать – после снижения Федеральной резервной системой США (выполняет функцию центрального банка) учетной ставки. Тем не менее, ее стоимость все равно пока остается на сравнительно невысоком уровне. Так, по состоянию на 18:10 19 сентября:

Стоимость нефти марки Brent, по данным investing.com, составляет 74,56 доллара.

Стоимость нефти West Texas Intermediate – 70,8 доллара за баррель.

Как сообщал OBOZ.UA, новые акцизы на топливо в Украине вступили в силу 1 сентября. Это произошло после того, как соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

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