США повлияют на курс доллара в Украине: ФРС снизила ключевую ставку впервые с 2020 года

Федеральная резервная система США (выполняет функцию центрального банка) снизила учетную ставку – на 0,5%, до целевого диапазона 4,75-5%. Это произошло впервые с 2020 года. Для Украины же это, в частности, означает, что курс доллара будет расти – ведь международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривни будет идти в одном тренде.

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Об этом сообщает "Минфин". Отмечается, что в условиях войны украинский валютный рынок "больше завязан не на глобальных мировых экономических процессах перетоков капиталов", а на:

Размере золотовалютных резервов.

Которые, со своей стороны, "полностью зависят от размеров международной финансовой помощи, графика и его выполнения нашими западными партнерами".

Финансирования бюджетного дефицита и согласованности действий Нацбанка и правительства по решению этой задачи.

Экономической активности бизнеса и населения в условиях войны.

Объема экспорта-импорта.

Доверия граждан к нацвалюте и банковской системе.

Политике Нацбанка по поддержке курса гривни.

"Поэтому курс безналичного доллара, как официальный, так и частично межбанковский, учитывая, что Нацбанк – главный продавец валюты на торгах, в первую очередь будут ориентироваться на поведение Нацбанка на межбанке. И его готовность тратить ЗВР на поддержку нацвалюты", – объяснили аналитики.

Пока же, отметили они, резервы превышают 42,3 млрд долларов. Этого "абсолютно достаточно для относительной стабильности украинского межбанка и косвенно наличного рынка".

В то же время, на наличном рынке, подчеркивается, курс американской валюты к концу года приблизится к 42-43 грн. "В этом случае международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривни в Украине пойдет в одном тренде. То есть доллар будет постепенно дорожать", – резюмировали авторы материала.

Какой курс доллара выставили банки и обменники

Вместе с тем, в полдень 19 сентября украинские банки определили курс наличного доллара в средние 41,31/41,8 грн (покупка/продажа). Что:

на 4 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось не прежнем уровне в продаже.

В обменниках же стоимость валюты определили на среднем уровне 41,41/41,88 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. дешевле в покупке;

на 2 коп. – в продаже.

ФРС хочет продолжать снижать учетную ставку

В то же время, не исключено, что текущее снижение учетной ставки ФРС – не последнее. Так, по данным Bloomberg, ожидается:

еще два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году;

снижения ставки на 100 базисных пунктов в 2025 году.

В связи с этим, на конец 2024 года регулятор прогнозирует размер ставки на уровне 4,4%.

Цены на нефть растут на фоне решение ФРС



Первые же результаты решения ФРС уже проявились. Так, по данным Reuters, по состоянию на 07:50 по Гринвичу:

ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 81 цент, или 1,1% –до 74,46 доллара за баррель;

октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 75 центов, или также 1,1% – до 71,66 доллара за баррель.

Если же рост продолжиться, это может спровоцировать подорожание топлива на украинских АЗС. Как объяснили ранее аналитики, предыдущее снижение цен "привело к тому, что часть сетей АЗС начала снижать цены на бензин и дизель".

"Цены на нефть – это главный драйвер топливного рынка. Это сказывается на рынке через две-три недели", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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