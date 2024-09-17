Украинские АЗС отпустили цены на бензин: почему стоимость ресурса начала снижаться

В Украине часть сетей АЗС начала снижать цены на бензин и дизель. Причина – существенное снижение цен на нефть. В то же время, автогаз на заправках дорожает – из-за новых акцизов. И, по прогнозам, его стоимость может достигнуть 40 грн/л.

Видео дня

Об удешевлении бензина и дизеля сообщает delo.ua. Отмечается, что к концу прошлой рабочей недели октябрьские фьючерсы:

эталонной марки Brent подешевели на 0,5%, до 71,61 доллара за баррель;

американской марки нефти West Texas Intermediate – на 0,46%, до 68,65 доллара за баррель.

"Существенное снижение цен на нефть привело к тому, что часть сетей АЗС начала снижать цены на бензин и дизель. ... По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на 13 сентября, по сравнению с 6 сентября, дизтопливо в опте подешевело на 70 коп./л, до 42,72 грн/л – из-за наполнения рынка дешевым топливом. Однако по сравнению с 12 сентября, дизель в опте подорожал на 9 коп./л – из-за повышения цен в ЕС", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, массового удешевления топлива пока не наблюдается – ведь рынок ожидает, что в ближайшее время нефтяные котировки восстановятся. Более того, не исключается рост цен – правда, только в опте.

"На этой неделе трейдеры рассчитывают на повышение оптовых цен, учитывая увеличение цен на внешнем рынке накануне. Повышение оптовых цен отчасти активизировало спрос со стороны агросектора. Тем не менее уборочная кампания идет довольно медленно и это сформирует отложенный спрос на дизельное топливо", – рассказал аналитик Александр Сиренко.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что из-за роста внешних котировок, оптовые цены на бензин и дизель могут вырасти – в пределах 50 коп./л. Тем не менее, отметил он, на АЗС это никоим образом не скажется – из-за все той же низкой стоимости нефти.

"Сети АЗС пока не начали массово снижать цены, потому что нефть может подорожать. Но никто и не повышает, потому что никаких экономических предпосылок для этого пока нет. То есть, цены на бензин и дизель в ближайшее время на АЗС останутся неизменными. А опт может подорожать в пределах 50 коп./л", – объяснил он.

А вот стоимость автогаза, который сейчас продают по средней цене в около 31 грн/л, по словам Сиренко, будет расти. При чем достигнуть она может 40 грн/л – хотя и не сразу. Так, объяснил эксперт:

До конца сентября розничная цена автогаза будет на уровне 33-35 грн/л.

"Ввезенного объема должно хватить минимум до конца октября, а может и больше. Импорт LPG увеличился на 41,2%, до 124 тыс. т в течение августа 2024 года. Но цена в опте и в рознице на АЗС растет, потому что подняли акциз. И здесь ранее закупленные дешевле остатки LPG особой роли в ценообразовании не сыграют", – рассказал он.

С октября прогнозируется повышение цен на границе через вступление в действие санкций на пропан-бутан происхождением из России.

"Сейчас весь фокус на поляков, покупающих около 1 млн т LPG в России. Они будут его копить и, вероятно, меньше продавать нам. В таких условиях уже можно прогнозировать, что розничная цена на газ до конца года пересечет отметку в 40 грн/л" , – объяснил Сиренко.

Какие цены на АЗС сегодня

В то же время, 17 сентября, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети украинских АЗС продают бензин А-95 в среднем по 56,57 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем было днем ранее. Кроме того:

дизель стоит в среднем 52,79 грн/л – на 1 коп. дешевле;

автогаз – 31,43 грн/л – на 2 коп. дороже.

Как сообщал OBOZ.UA, новые акцизы на топливо в Украине вступили в силу 1 сентября. Это произошло после того, как соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!