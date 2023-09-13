На украинских АЗС изменили цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине продолжает дорожать автомобильное топливо. К примеру, с 12 по 13 сентября стоимость бензина А-95 на заправках выросла на 31 коп./л – до средних 53,63 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Подорожал, согласно его данным, и дизель – на 29 коп./л, до 53,2 грн.

Какие цены на бензин выставили АЗС

Бензин А-95 украинские заправки продают по 49,79-57,99 грн. Дешевле всего:

Маркет – 49,79 грн/л;

Авантаж 7 – 49,95 грн/л;

Фактор – 50 грн/л;

Укр-Петроль – 50,8 грн/л;

RLS – 50,9 грн/л;

Кворум – 50,98 грн/л.

Самые высокие цены выставили в сети SOCAR – 57,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 55,99 грн/л;

Ovis – 54,99 грн/л;

Shell – 54,49 грн/л.

Сколько стоит дизель

Дизтопливо на заправках стоит в пределах 49,1-57,99 грн/л. Самые низкие цены выставили на заправках:

Фактор – 49,1 грн/л;

Маркет – 49,29 грн/л;

Авантаж 7 – 49,95 грн/л;

Олас – 50,5 грн/л;

БРСМ-Нафта, Укр-Петроль – 50,8 грн/л;

Green Wave, RLS – 50,9 грн/л;

Кворум – 50,98 грн/л.

Дороже всего ресурс стоит на АЗС SOCAR – 57,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 55,99 грн/л;

Shell – 54,49 грн/л;

Авіас – 54 грн/л.

Как уже подорожало топливо

Причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил OBOZREVATEL основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

В частности, за месяц – с 31 июля по 31 августа – стоимость бензина А-95 выросла сразу на 4,41 грн/л – до средних 52,99 грн. Дизель подорожал еще больше – на 4,84 грн/л, до 52,62 грн.

Будет еще дороже

В то же время рост цен на бензин на украинских заправках еще не достиг предела. Причина – на оптовых рынках они дорожают быстрее, чем на АЗС.

Как объяснили аналитики, в течении января-мая 2023 года спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн/л. Сейчас же он почти вдвое меньше.

"По большому счету этот показатель можно принимать как индикатор розничной наценки", – отмечают аналитики.

Впрочем, подчеркивается, наиболее вероятным развитием событий видится рост цен на АЗС не более, чем на 2 грн/л. На это,по словам авторов материала, указывают:

значительное сокращение маржи у небольших сетей АЗС, "работавших в августе с минимальной за последние полтора года наценкой";

близость ценовой отметки в 60 грн/л – пересекать которую, по видимому, особого желания у участников рынка нет.

"Очевидно, новый ценовой уровень и близость неприятной отметки в 60 грн/л приведут к сокращению наценки АЗС. Соответственно, вероятный потенциал удорожания розницы составляет не более 2 грн/л", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, недолив топлива в бак автомобиля на АЗС в Украине редкое явление. Однако все же оно происходит. Среди причин – устаревшее оборудование либо же недобросовестная работа неизвестных или нелегальных заправок. Впрочем, уберечься от недолива можно – для этого стоит следовать пяти простым правилам. В частности, в теплое время года заправляться утром – когда топливо в емкостях АЗС еще не нагрелось.

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