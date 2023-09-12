Недолив топлива на АЗС: топ-5 способов избежать обмана

Недолив топлива в бак автомобиля на АЗС в Украине редкое явление. Однако, все же, оно происходит. Среди причин – устаревшее оборудование, либо же недобросовестная работа неизвестных или нелегальных заправок. Впрочем, уберечься от недолива можно – для этого стоит следовать 5 простым правилам. В частности, в теплое время года заправляться утром – когда топливо в емкостях АЗС еще не нагрелось.

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"Если вы заправились на АЗС, резервуары которой стоят на открытом солнце или когда туда только что залили бензин из нагревшегося бензовоза, то вы, возможно, и получите свои 10 литров объема, но в граммах горючего будет меньше. А это значит, что и проедете вы на нем на два-три километра меньше", – говорится в материале "Твоей машины".

Кроме того, отмечается, существуют и другие способы избежать недолива. Так, следует:

Выбирать большие сети АЗС с современным оборудованием.

Дело в том, что они берегут свою репутацию "и не обманывают клиентов".

Заправляться из той колонки, где только что заправлялся другой автомобиль.

Это гарантирует, что горючее прокачано и насос изнутри смазан им.

Избегать неизвестных АЗС.

"Если же нет другого выбора, то не заливайте горючее "до полного". Залейте лучше 5 или 10 литров", – советуют эксперты.

Заправлять авто самостоятельно, или заливать горючее в канистры, на которые нанесена соответствующая маркировка.

"В целом в Украине не наблюдается массовой проблемы с недоливом топлива. Если такие неприятные ситуации и случаются, то, скорее всего, на каких-то неизвестных или нелегальных АЗС где цена ниже, чем на рынке, а оборудование устарело и не проверяется регулярно", – резюмировали авторі материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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