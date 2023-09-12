Недолив топлива на АЗС: топ-5 способов избежать обмана
Недолив топлива в бак автомобиля на АЗС в Украине редкое явление. Однако, все же, оно происходит. Среди причин – устаревшее оборудование, либо же недобросовестная работа неизвестных или нелегальных заправок. Впрочем, уберечься от недолива можно – для этого стоит следовать 5 простым правилам. В частности, в теплое время года заправляться утром – когда топливо в емкостях АЗС еще не нагрелось.
"Если вы заправились на АЗС, резервуары которой стоят на открытом солнце или когда туда только что залили бензин из нагревшегося бензовоза, то вы, возможно, и получите свои 10 литров объема, но в граммах горючего будет меньше. А это значит, что и проедете вы на нем на два-три километра меньше", – говорится в материале "Твоей машины".
Кроме того, отмечается, существуют и другие способы избежать недолива. Так, следует:
- Выбирать большие сети АЗС с современным оборудованием.
Дело в том, что они берегут свою репутацию "и не обманывают клиентов".
- Заправляться из той колонки, где только что заправлялся другой автомобиль.
Это гарантирует, что горючее прокачано и насос изнутри смазан им.
- Избегать неизвестных АЗС.
"Если же нет другого выбора, то не заливайте горючее "до полного". Залейте лучше 5 или 10 литров", – советуют эксперты.
- Заправлять авто самостоятельно, или заливать горючее в канистры, на которые нанесена соответствующая маркировка.
"В целом в Украине не наблюдается массовой проблемы с недоливом топлива. Если такие неприятные ситуации и случаются, то, скорее всего, на каких-то неизвестных или нелегальных АЗС где цена ниже, чем на рынке, а оборудование устарело и не проверяется регулярно", – резюмировали авторі материала.
Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.
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