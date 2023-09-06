Бензин в Украине подорожает: на сколько АЗС могут повысить цены

В Украине ожидается подорожание бензина и дизтоплива. Причина – на оптовых рынках они дорожают быстрее, чем на АЗС. Вырасти же цены, по прогнозам, могут на около 2 грн/л.

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Об этом сообщает Enkorr. Там объясняют: в течении января-мая 2023 года спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн/л. Сейчас же он почти вдвое меньше.

"По большому счету этот показатель можно принимать как индикатор розничной наценки", – отмечают аналитики.

Впрочем, подчеркивается, наиболее вероятным развитием событий видится рост цен на АЗС не более, чем на 2 грн/л. На это,по словам авторов материала, указывают:

значительное сокращение маржи у небольших сетей АЗС, "работавших в августе с минимальной за последние полтора года наценкой";

близость ценовой отметки в 60 грн/л – пересекать которую, по видимому, особого желания у участников рынка нет.

"Очевидно, новый ценовой уровень и близость неприятной отметки в 60 грн/л приведут к сокращению наценки АЗС. Соответственно, вероятный потенциал удорожания розницы составляет не более 2 грн/л", – резюмируется в материале.

Почему выросли оптовые цены

По данным экспертов, с 14 июня по 17 августа оптовые цены на бензин А-95 выросли на 13,25 грн/л (с 34,25 грн/л до 47 грн/л). На дизтопливо – на 13 грн/л (с 33,5 до 46,5 грн/л).

"Ключевым фактором роста стало возобновление с 1 июля ставок "топливных" налогов, действовавших до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Кроме того, в течение указанного периода росли мировые, то есть закупочные цены на нефтепродукты", – объяснили они.

При этом подчеркивается: фактическое отсутствие запасов топлива является причиной, по которой оптовый рынок оперативно реагирует на изменение конъюнктуры. Определяя таким образом будущий трек медленнее меняющихся розничных цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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