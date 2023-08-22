На украинских АЗС дорожает бензин, но предел не достигнут: цены будут еще выше

В Украине подорожало автотопливо. Так, с 18 по 21 августа на украинских АЗС бензин А-95 подорожал на 16 коп./л – до средних 52,52 грн. Дизель вырос в цене тоже на 16 коп./л – до 52,04 грн. Однако это не предел – в будущем цены могут стать еще выше.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, на бензин А-95 цены повысили не все крупные сети АЗС – только:

Авиас – на 1 грн/л, до 52 грн;

Prime – на 2 грн/л, до 51 грн;

Рур груп – на 1 грн/л, до 50,99 грн;

VostokGaz – на 2 грн/л, до 50,39 грн;

RLS – на 1,5 грн/л, до 49,4 грн;

Кворум – на 50 коп./л, до 49,98 грн;

Green Wave – на 1 грн/л, до 52,9 грн.

При этом одна из сетей даже снизила расценки. Chipo опустила цену на 2 коп./л, до 52,57 грн.

Также лишь некоторые сети повысили стоимость дизеля. В частности:

Авиас – на 1 грн/л, до 52 грн;

БРСМ-Нафта – 26 коп./л, до 49,19 грн;

Рур груп – на 1 грн/л, до 50,99 грн;

Олас – на 1 грн/л, до 49,9 грн;

VostokGaz – на 2,4 грн/л, до 50,39 грн;

RLS – на 1,5 грн/л, до 48,4 грн;

Кворум – на 1 грн/л, до 49,98 грн.

Сколько стоит бензин на заправках

Самые высокие цены на бензин А-95 установили на заправках SOCAR – 55,99 грн. А кроме того:

ОККО, WOG – 54,99 грн;

Shell, Ovis – 53,99 грн;

UPG – 53,9 грн.

Самые низкие – на АЗС "Маркет", 48,29 грн/л. А также:

Авантаж 7 – 48,95 грн;

Фактор – 49 грн;

RLS – 49,4 грн.

Какие расценки на АЗС на дизель

Дороже всего ресурс продают на АЗС SOCAR – 55,99 грн. А помимо этого:

ОККО, WOG – 54,99 грн;

Shell – 53,99 грн;

Ovis – 52,99 грн;

Автотранс – 52,98 грн;

AMIC – 52,8 грн.

Дешевле всего – на заправках "Фактор", 47,5 грн/л. А также:

Маркет – 47,79 грн;

Авантаж 7 – 47,95 грн;

RLS – 48,4 грн;

Укр-Петроль – 48,8 грн.

Цены будут расти

Как рассказали аналитики "Консалтинговой группы А-95", в дальнейшем цены на бензин и дизель в украинских АЗС будут расти. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен.

Так, в настоящее время спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами составляет:

на бензин А-95 – 5,34 грн/л;

на дизель – 5,62 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, до конца лета стоимость бензина повысится до 57-58 грн/литр. А дизеля – до 55-56 грн/литр.

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