Украинские АЗС откажутся от прежних цен и повысят стоимость бензина: названа причина

Цены на бензин и дизель в украинских АЗС будут расти. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен.

Видео дня

Об этом рассказали в "Консалтинговой группе А-95", передает Enkorr. Отмечается, что с 14 июня по 17 августа:

оптовые цены на бензин А-95 выросли на 13,25 грн/л (с 34,25 грн/л до 47 грн/л);

на дизтопливо – на 13 грн/л (с 33,5 до 46,5 грн/л).

"Ключевым фактором роста стало возобновление с 1 июля ставок "топливных" налогов, действовавших до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Кроме того, в течение указанного периода росли мировые, то есть закупочные цены на нефтепродукты", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: фактическое отсутствие запасов топлива является причиной, по которой оптовый рынок оперативно реагирует на изменение конъюнктуры. Определяя таким образом будущий трек медленнее меняющихся розничных цен.

Простор для подорожания топливо большой

В настоящее же время спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами составляет:

на бензин А-95 – 5,34 грн/л;

на дизель – 5,62 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Сколько стоят бензин и дизель сейчас

В то же время с 18 по 21 августа на украинских АЗС бензин А-95 подорожал на 16 коп./л – до 52,52 грн. Самые высокие цены установили на заправках:

SOCAR – 55,99 грн;

ОККО, WOG – 54,99 грн;

Shell, Ovis – 53,99 грн;

UPG – 53,9 грн.

Самые низкие – на заправках "Маркет", 48,29 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 48,95 грн;

Фактор – 49 грн;

RLS – 49,4 грн.

Дизель вырос в цене тоже на 16 коп./л – до 52,04 грн. Дороже всего его продают на АЗС:

SOCAR – 55,99 грн;

ОККО, WOG – 54,99 грн;

Shell – 53,99 грн;

Ovis – 52,99 грн;

Автотранс – 52,98 грн;

AMIC – 52,8 грн.

Дешевле всего – на заправках "Фактор", 47,5 грн/л. А также:

Маркет – 47,79 грн;

Авантаж 7 – 47,95 грн;

RLS – 48,4 грн;

Укр-Петроль – 48,8 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!